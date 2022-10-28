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۶ آبان ۱۴۰۱، ۹:۲۵

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش:

پدافند هوایی ارتش به صورت مداوم در حال رصد آسمان کشور است

پدافند هوایی ارتش به صورت مداوم در حال رصد آسمان کشور است

کرمانشاه- فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: پدافند هوایی ارتش به صورت مداوم در حال رصد آسمان کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علیرضا صباحی‌فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در بازدید از یگان‌های پدافندی غرب کشور از سایت‌ها و مواضع پدافندی گروه پدافند هوایی کرمانشاه و سایت رادار کرند بازدید کرد و آمادگی رزمی و توان عملیاتی این سایت‌ها و مواضع پدافندی را مورد ارزیابی قرار داد.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در جمع فرماندهان و کارکنان سایت کِرند با تاکید بر این‌که نیروی پدافند هوایی ارتش با اشراف کامل و به صورت مداوم در حال رصد آسمان کشور است، اظهار کرد: کارکنان غیور پدافند هوایی در جای جای کشور ایران اسلامی با مجاهدت و هوشیاری، تمام تحرکات هوایی را پایش می‌کنند و برای دفاع از آسمان کشور آماده جانفشانی‌اند و امنیت ایران اسلامی خط قرمز نیروهای مسلح کشور است.

صباحی فرد با اشاره به ارتقای توان سامانه‌های بومی در صیانت از آسمان امن ایران اسلامی، بیان کرد: با بکارگیری توان داخلی و تلاش روزافزون کارکنان این نیرو و همچنین متخصصان کشور قطعاً شاهد پیشرفت‌های چشم‌گیر در دستاوردهای بومی پدافندی خواهیم بود.

کد مطلب 5618692

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