نشت یابی ۲۰ کیلومتر شبکه توزیع آب شرب شهر جوانرود

غلامرضا محتشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و هدر رفت بالا در شبکه توزیع آب شهر جوانرود با هماهنگی‌های انجام شده با دفتر آب بدون درآمد آبفا استان و با حضور اکیپ نشت یابی در این شهر اقدام به نشت یابی ۲۰ کیلومتر شبکه توزیع و یک هزار و ۲۲ فقره انشعاب آب کرد و در نتیجه‌ی آن ۲۱ فقره نشتی و شکستگی پنهان کشف شد.

وی به کاهش منابع تأمین آب شرب شهرستان جوانرود و ضرورت مدیریت مصرف آب توسط مشترکین اشاره کرد و افزود: در راستای مدیریت منابع تأمین آب شرب شهرستان و جلوگیری از هدر رفت آب پایش مستمر شبکه توزیع آب شرب شهرستان جوانرود را در دستور کار خود دارد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان جوانرود به تأثیر عواملی همچون شکستگی خطوط اصلی، شبکه‌های توزیع، انشعابات غیرمجاز، نشت انشعابات، خرابی کنتورها در هدر رفت آب شرب اشاره و تصریح کرد: پرسنل امور آبفا شهرستان با اقدامات نشت یابی طی ماه‌های مرداد و شهریور ماه سال جاری توانستند از هدر رفت پنج لیتر آب در ثانیه جلوگیری کنند.

محتشم پور از مشترکین شهرستان جوانرود خواست با توجه با آمار بالای حوادث و اتفاقات و به منظور رفع به موقع حوادث، در صورت مشاهده هر گونه حادثه و هدر رفت آب مراتب را با سامانه ۱۲۲ حوادث و اتفاقات شرکت آب و فاضلاب استان در میان بگذارند.