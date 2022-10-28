نشست علیرضا دبیر با کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه در مورد برنامه‌های تیم ملی کشتی فرنگی برای رقابت‌های پیش رو برگزار شد و حسن رنگرز سرمربی تیم ملی گزارشی را از کارهای در دست اقدام به رئیس فدراسیون داد.

علیرضا دبیر در ادامه این نشست گفت: وظیفه ما حمایت و پشتیبانی از تیم‌های ملی کشتی است و فدراسیون کشتی از هیچ کمکی برای پیشبرد اهداف تیم ملی کشتی فرنگی دریغ نخواهد کرد.

وی ادامه داد: هرجا نیاز به کمک ما دارید بگویید و هر اعزامی که فکر می‌کنید به صلاح تیم ملی کشتی فرنگی و در راستای آماده سازی این تیم است به فدراسیون اعلام کنید تا نسبت به انجام آن اقدام شود.

رئیس فدراسیون کشتی تأکید کرد: هدفگذاری تیم ملی کشتی فرنگی کسب موفقیت و بهترین نتیجه در المپیک پاریس باشد و تمام تلاش خود را برای رسیدن به این مهم انجام دهید.