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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۲۷

نشست علیرضا دبیر با کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی

نشست علیرضا دبیر با کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی

جلسه‌ رئیس فدراسیون با کادرفنی تیم ملی کشتی فرنگی، امروز در محل کمپ تیم‌های ملی کشتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه در مورد برنامه‌های تیم ملی کشتی فرنگی برای رقابت‌های پیش رو برگزار شد و حسن رنگرز سرمربی تیم ملی گزارشی را از کارهای در دست اقدام به رئیس فدراسیون داد.

علیرضا دبیر در ادامه این نشست گفت: وظیفه ما حمایت و پشتیبانی از تیم‌های ملی کشتی است و فدراسیون کشتی از هیچ کمکی برای پیشبرد اهداف تیم ملی کشتی فرنگی دریغ نخواهد کرد.

وی ادامه داد: هرجا نیاز به کمک ما دارید بگویید و هر اعزامی که فکر می‌کنید به صلاح تیم ملی کشتی فرنگی و در راستای آماده سازی این تیم است به فدراسیون اعلام کنید تا نسبت به انجام آن اقدام شود.

رئیس فدراسیون کشتی تأکید کرد: هدفگذاری تیم ملی کشتی فرنگی کسب موفقیت و بهترین نتیجه در المپیک پاریس باشد و تمام تلاش خود را برای رسیدن به این مهم انجام دهید.

کد مطلب 5618928

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