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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۰۷

در قالب طرح کاظمی آشتیانی اعلام شد؛

تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای توسعه فعالیت‌های پژوهشی استادیاران

تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای توسعه فعالیت‌های پژوهشی استادیاران

بنیاد ملی نخبگان هر ساله به منظور ارتقای توانمندی‌های استادیاران جوان دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های‌ علمی کشور، تسهیلاتی را در قالب طرح «کاظمی آشتیانی» به حائزان شرایط اعطا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، اعطای «اعتبار پژوهشی» به منظور توانمندسازی و تسهیل فعالیت‌های پژوهشی عضو هیئت‌علمی، «اعتبار تجهیزات» به منظور کمک به ایجاد امکانات اولیه برای تجهیز فعالیت‌های آموزشی/ پژوهشی وی، و همچنین «تسهیلات فرهنگی ـ رفاهی» (شامل هدیه ازدواج و وام مسکن)، از جمله تسهیلات طرح مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی به شمار می‌رود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاع بیشتر از طرح توسعه فعالیت‌های پژوهشی استادیاران جوان (طرح مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی) روی این لینک کلیک کنند.

کد مطلب 5618780
مهتاب چابوک

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