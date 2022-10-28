به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، اعطای «اعتبار پژوهشی» به منظور توانمندسازی و تسهیل فعالیت‌های پژوهشی عضو هیئت‌علمی، «اعتبار تجهیزات» به منظور کمک به ایجاد امکانات اولیه برای تجهیز فعالیت‌های آموزشی/ پژوهشی وی، و همچنین «تسهیلات فرهنگی ـ رفاهی» (شامل هدیه ازدواج و وام مسکن)، از جمله تسهیلات طرح مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی به شمار می‌رود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاع بیشتر از طرح توسعه فعالیت‌های پژوهشی استادیاران جوان (طرح مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی) روی این لینک کلیک کنند.