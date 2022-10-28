اعلام انزجار نمازگزاران جهرمی از حمله تروریستی

به گزارش خبرنگار مهر، نمازگزارن جمعه شهر جهرم، امروز و پس از اقامه نماز دشمن شکن جمعه، با برگزاری راهپیمایی اقدام هتاکانه تروریست‌های داعشی در به گلوله بستن زائران آستان مقدس شاهچراغ (ع) را محکوم کردند.

جهرمی‌ها در این راهپیمایی ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی شاهچراغ (ع) انزجار خود را از این اقدام تروریستی اعلام و خواستار اقدام قاطعانه با عوامل هتاک این حادثه شدند.

راهپیمایان در این برنامه با سر دادن شعارهایی همچون مرگ بر آمریکا، مرگ بر منافق، مرگ بر آشوب گر، مرگ بر آل سعود و… انزجار خود را از این اقدام تروریستی تکفیری‌های داعشی و حامیانشان اعلام کردند.

راهپیمایی نمازگزاران جهرمی پس از اقامه نماز جمعه آغاز و تا میدان «ولایت» این شهر ادامه پیدا کرد.