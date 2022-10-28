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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۵۳

یک مقام مسئول مطرح کرد؛

جزئیات ادعای شرکت لوفت‌هانزا درباره کشف جسد در هواپیما

جزئیات ادعای شرکت لوفت‌هانزا درباره کشف جسد در هواپیما

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی گفت: ۱۴ ساعت پس از پرواز شرکت هواپیمایی لوفت هانزا، نماینده این شرکت پیدا شدن جسدی را به ما اعلام کرد که در حال بررسی آن هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سعید چلندری با اشاره به اینکه دیروز اخباری مبنی بر کشف یک جسد در فرودگاه فرانکفورت و در یک پرواز شرکت هواپیمایی لوفت هانزا منتشر شد، اظهار کرد: هواپیمای لوفت هانزا بامداد پنجشنبه فرودگاه امام خمینی را به مقصد فرانکفورت ترک کرد و پس از ۱۴ ساعت نماینده این شرکت هواپیمایی به فرودگاه اعلام کرد یک جسد در قسمت چرخ هواپیما پیدا شده است.

سرپرست فرودگاه امام خمینی افزود: تا اطلاعات رسمی و دقیق به ما اعلام نشده نمی‌توانیم در خصوص صحت موضوع اظهار نظر دقیق و رسمی کنیم.

وی گفت: مسافت پرواز از تهران تا فرانکفورت حدود ۵ ساعت است، اما نماینده لوفت هانزا در تهران پس از ۱۴ ساعت به ما اعلام کرده جسدی پیدا شده است.

چلندری افزود: این مشکل از نظر ما فعلاً قابل بررسی نیست، اما به محض اعلام نماینده هواپیمایی لوفت هانزا جلسه کمیته امنیتی را در فرودگاه تشکیل دادیم و منتظر کسب اطلاعات دقیق‌تر هستیم.

سرپرست فرودگاه امام خمینی گفت: دیروز و امروز هواپیمایی لوفت هانزا پروازهای خود را به سمت فرودگاه امام خمینی لغو کرده است وفعلاً از لغو سایر پروازها در روزهای آینده مطلع نیستیم.

کد مطلب 5618925

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    نظرات

    • سعید IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
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      پاسخ
      سلام و خسته نباشید. بنظر من یک دروغ از طرف آلمانی هستش. پروژه کشته سازی غیرمستقیم به نظر میاد. گزارش این موضوع بعد از ۱۴ ساعت مسئله را بودار میکنه. بهانه ای برای ایجاد دلسوزی و شاکی کردن مردم ایران. طبق معمول باید باید دقت در این خبر پیگیری شود.

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