به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سعید چلندری با اشاره به اینکه دیروز اخباری مبنی بر کشف یک جسد در فرودگاه فرانکفورت و در یک پرواز شرکت هواپیمایی لوفت هانزا منتشر شد، اظهار کرد: هواپیمای لوفت هانزا بامداد پنجشنبه فرودگاه امام خمینی را به مقصد فرانکفورت ترک کرد و پس از ۱۴ ساعت نماینده این شرکت هواپیمایی به فرودگاه اعلام کرد یک جسد در قسمت چرخ هواپیما پیدا شده است.

سرپرست فرودگاه امام خمینی افزود: تا اطلاعات رسمی و دقیق به ما اعلام نشده نمی‌توانیم در خصوص صحت موضوع اظهار نظر دقیق و رسمی کنیم.

وی گفت: مسافت پرواز از تهران تا فرانکفورت حدود ۵ ساعت است، اما نماینده لوفت هانزا در تهران پس از ۱۴ ساعت به ما اعلام کرده جسدی پیدا شده است.

چلندری افزود: این مشکل از نظر ما فعلاً قابل بررسی نیست، اما به محض اعلام نماینده هواپیمایی لوفت هانزا جلسه کمیته امنیتی را در فرودگاه تشکیل دادیم و منتظر کسب اطلاعات دقیق‌تر هستیم.

سرپرست فرودگاه امام خمینی گفت: دیروز و امروز هواپیمایی لوفت هانزا پروازهای خود را به سمت فرودگاه امام خمینی لغو کرده است وفعلاً از لغو سایر پروازها در روزهای آینده مطلع نیستیم.