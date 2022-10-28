بررسی جامع و منصفانه حوادث ۸ مهرماه/به حصول نتیجه بسیار امیدوارم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان در خطبه‌های نمازجمعه این هفته زاهدان گفت: یکی از راه‌های تحصیل تقوای الهی عبادت، حرکت در مسیر خداوند متعال و همراهی با مردان خداست.

امام جمعه زاهدان به قرائت و تفسیر فرازی از دعای مکارم اخلاق امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه پرداخت و افزود: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِکَ عَلَیَّ إِذَا کَبِرْتُ، وَ أَقْوَی قُوَّتِکَ فِیَّ إِذَا نَصِبْتُ، وَ لَا تَبْتَلِیَنِّی بِالْکَسَلِ عَنْ عِبَادَتِکَ، وَ لَا الْعَمَی عَنْ سَبِیلِکَ، وَ لَا بِالتَّعَرُّضِ لِخِلَافِ مَحَبَّتِکَ، وَ لَا مُجَامَعَةِ مَنْ تَفَرَّقَ عَنْکَ، وَ لَا مُفَارَقَةِ مَنِ اجْتَمَعَ إِلَیْک" خدایا بر محمّد و آلش درود فرست و فراخ‌ترین روزی را هنگامی‌که پیر شدم و نیرومندترین نیرویت را زمانی که خسته و درمانده شدم نصیبم کن و مرا به سستی و کسالت از بندگی، نابینایی از شناخت راه، انحراف از دوستی، همراهی کردن با کسی که از تو جدا شده و جدا شدن از کسی که با تو همراه گشته مبتلا نکن.

آیت الله محامی به بیان چند نکته برگرفته از این فراز دعای مکارم اخلاق پرداخت و اظهار داشت: امام سجاد (ع) از خداوند متعال سه چیز را طلب می‌کند ابتدا اینکه خدایا روزی وسیع خود را زمانی که سنم بالا می‌رود قرار بده زیرا در این سن توان کار نداشته و از طرفی نیازها هم بیشتر است.

وی ادامه داد: درخواست دوم این است که خداوندا بیشترین نیرویت را هنگامی که من خسته و درمانده می‌شوم به من عنایت کن زیرا گاهی انسان در زندگی احساس درماندگی و نیازمند نیروی ویژه است تا بتواند با اراده و عزمی قوی کار را پیش ببرد.

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: هر چیزی که در دنیا پیش روی ما باشد امتحان است از جمله امتحان به دارایی یا عدم دارایی، امتحان به امنیت و عدم امنیت و طبق روایت فردی نزد پیامبراکرم (ص) دعا کرد که خدایا مرا امتحان نکن و پیامبراکرم (ص) در جواب فرمود این خلاف حکمت خلقت است بلکه دعا کن خداوندا اگر امتحانی از من می‌گیری توان پیروزی در آن امتحان را نیز به من عطا کن و برای همین است که امام سجاد (ع) از خداوند می‌خواهد خدایا مرا به چند چیز گرفتار نکن.

وی ادامه داد: امام سجاد (ع) با تاکید از خداوند متعال درخواست عدم ابتلاء به پنج چیز را دارد ابتدا اینکه خداوندا کمک کن تا از عبادت تو کسل نشوم زیرا گاهی در زندگی دارای حالات متفاوت هستیم و در مقابل نیز گاهی با نشاط بوده و به دنبال کار خیر می‌رویم.

آیت‌الله محامی با اشاره به روایتی از امام علی (ع) عنوان کرد: ایشان بیان فرموده‌اند «من با نفس خود بازی می‌کنم به گونه‌ای که واجبات را به طور کامل انجام داده و در خصوص مستحبات زمانی که نشاط و آمادگی دارم به دنبال آن می‌روم» و این یعنی اگر در مستحبات انسان نشاط و آمادگی کافی را نداشته باشد دارای اثر معکوس خواهد بود و از مسیر منحرف خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان اذعان داشت: عدم ابتلا به کوری چشم دل از راه خدا، حرکت در مسیر خلاف محبت خداوند، همراهی کردن با کسی که از خدا جدا شده و جدا شدن از کسی که با او همراه گشته درخواست‌های دیگر امام سجاد (ع) است که نشان دهنده اهمیت و لزوم تلاش برای رفتن به طرف مقابل این آسیب‌هاست به گونه‌ای که در بندگی خدا نشاط داشته، دارای چشم بینا باشد و در مواقع حساس و فضای غبار آلود بتواند در راه خدا مسیر حق را تشخیص دهد.

امام جمعه زاهدان گفت: امام صادق (ع) بیان فرموده‌اند "کانَ عَمُّنَا العَبّاسُ بنُ عَلِیٍّ نافِذَ البَصیرَةِ" بدین معنا که عموی ما عباس (ع) دارای نگاه نافذ و عمیق بوده و به درستی تحلیل می‌کرد.

وی گفت: نقطه مقابل سومین آسیب بیان شده توسط امام سجاد (ع) این است که در مسیر محبت خداوند حرکت کنیم از این جهت که محبت عقربه قبله‌نمای دل است که همواره خدا را نشان می‌دهد و در جریان حضرت ابراهیم (ع) ایشان عنوان کردند: ستاره، ماه و خورشید خدای من است اما بعد از اینکه غروب کرد گفتند عاقل به آنچه که از بین رفتنی است دل نمی‌بندد و من ابراهیم چیزی که افول می‌کند را دوست ندارم و دل من به کسی دل می‌بندد که آفریدگار آسمان و زمین است زیرا فطرت انسان توحیدی و او را به سوی خدا می‌کشاند و در روایت آمده هر مولودی بر اساس فطرت توحیدی متولد می‌شود و تنها ممکن است جامعه و پدر و مادر او را تغییر دهند.

آیت‌الله محامی عنوان کرد: دوری از دشمنان خدا و همراهی با عبادت کنندگان خدا خواسته چهارم و پنجم امام سجاد (ع) بوده و این همان نماد تولی و تبری و نیاز همیشگی و ضروری جامعه اسلامی و در زمان کنونی نیاز کشور اسلامی ما و به خصوص مردم استان سیستان و بلوچستان است.

مردم ما همچنان پای کار انقلاب اسلامی هستند

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در خطبه دوم نماز جمعه ضمن گرامی‌داشت سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی؛ شهادت شهید محمدحسین فهمیده و روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی و نام و یاد شهدا، امام راحل (ره) و به خصوص شهدای دانش آموز و سالروز میلاد امام حسن عسکری، یکی از مصادیق تقوا را اتحاد و انسجام امت اسلامی در محور حق و عدل عنوان کرد.

امام جمعه زاهدان با اشاره به ادامه عملیات‌های تروریستی در کشور خصوصاً در زاهدان و در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی علیه السلام، این وقایع را به ملت عزیز تسلیت گفته و خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان داشت: مردم ما همچنان پای کار انقلاب اسلامی هستند و راه عزت و افتخار شهدا را با کمال و جدیت ادامه خواهند داد.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی از جایگاه رهبری و با نگاه نافذ و هوشمندانه و نورانیت، اوضاع کشور و جهان اسلام را رصد می‌کنند، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که رهبری فرمودند، دشمن جنگ ترکیبی را علیه ملت ما آغاز کرده و این روزها آثار آن نمایان است و دشمنان به هر طریقی و در هر عرصه‌ای که بتوانند به دنبال ضربه به ملت ما و جبهه مقاومت هستند.

آیت‌الله محامی گفت: دشمن با تحریم در عرصه اقتصادی، نظامی و علمی؛ تهاجم فرهنگی؛ حملات سایبری، اطلاعاتی و امنیتی؛ ایجاد درگیری و عملیات‌های تروریستی و تلاش برای ایجاد اغتشاش و آشوب در میان جامعه اسلامی به مقابله با انقلاب اسلامی می‌پردازد. امام جمعه زاهدان با اشاره به اینکه مصادیق جنگ ترکیبی دشمن، نیاز به توضیح ندارد و برای همه عیان است، ادامه داد: مثلث غربی-عبری-عربی دست به دست هم داده و هرکدام در هر عرصه‌ای که بتوانند به دنبال ضربه زدن هستند.

وی خاطرنشان کرد: ما باید به دنبال شناخت دشمن و توطئه‌های آن بوده و این را برای دیگران و خصوصاً فرزندان و نسل جوان به خوبی بیان کنیم.

علمای دین برای دشمن شناسی نسل جدید تلاش کنند

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با تاکید بر لزوم افزایش بصیرت خود و جامعه و رشد دانش و بینش نوجوانان و جوانان و تقویت عقلانیت و مبانی دینی، متذکر شد: صحنه‌هایی که در این روزها و شب‌ها در کشور اتفاق می‌افتد و تعدادی از جوانان و نوجوانان ما در کف میدان برای آشوب حضور دارند نشانگر کم کاری در این جهت است و همه اعم از کسانی که دارای سِمت هستند؛ طلاب و علمای دین؛ اساتید دانشگاه؛ معلمین و پدر و مادر و خواهر و برادری که برای اعضای کوچک ترِ خانواده الگو هستند باید برای دشمن شناسی و افزایش بصیرت و رشد عقلانیت و دانش و بینش نسل جدید تلاش کنند.

آیت الله محامی تشریح کرد: متأسفانه در استان سیستان و بلوچستان شاهد بخشی از این جنگ ترکیبی بوده و هستیم و حوادثی که در یکی دو ماه اخیر در استان رخ داده نشانگر برنامه‌ریزی ویژه دشمن برای استان ماست و ما می‌بایست با عقلانیت، عدالت و انصاف از بروز التهابات در جامعه و استان پیشگیری کنیم و اگر خدای ناکرده التهابی رخ داد با عقلانیت و انصاف و بر اساس حق و عدل آن را از بین برده و ترمیم کنیم و به حالت گذشته برگردیم و بیشتر اتحاد و انسجام خود را تقویت کنیم.

وی با اشاره به جلسات مکرری که در هفته گذشته همانند هفته‌های قبل با گروه‌های مختلف در رابطه با جریانات زاهدان و استان برگزار شد، بیان داشت: جلساتی با مسئولان محترم؛ گروه‌های مردمی؛ علمای دینی و فضلا و حوزویان؛ دانشگاهیان و اساتید دانشگاه و سران طوایف و معتمدین اهل سنت برگزار شد.

امام جمعه زاهدان ادامه داد: در جلسه با معتمدین و سران طوایف که برای پادرمیانی و حل ماجرا آمده بودند عرض کردم «چرا حالا که بیست و اندی روز از حادثه گذشته تازه آمده اید؟» و در پاسخ به درخواست آنها که «شما به عنوان نماینده مقام معظم رهبری، نقش پدری ایفا کنید و برای حل ماجرا ورود کنید»، گفتم اگر شما به دنبال حل ماجرا بودید، می‌بایست همان روز اول واقعه و یا روز بعدش برای همفکری و حل مسأله می‌آمدید و کار هم راحت بود و در همان چارچوب حق، عدل، عقلانیت، اعتدال، عدالت و انصاف، جواب خیلی روشن و حل ماجرا آسان بود.

وی ادامه داد: خطاب به جمع مذکور عنوان کردم «البته من منتظر شما و درخواست تان نبودم و از همان روز اول پیگیری‌های خودم را داشتم و ادامه خواهم داد و به حصول نتیجه امیدوارم ولیکن راه‌ها مشخص است و باید روز اول می‌آمدید تا بگوییم برای حل مسئله چه کنید».

برگزاری جلسه‌ای با برخی از علمای اهل سنت

نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با برخی از علمای اهل سنت، تشریح کرد: در آن جلسه به شدت گلایه کرده و نسبت به مسیری که در التهاب آفرینی دنبال می‌کنند و سخنان، نکات، توییت‌ها و بیانیه‌هایی که به التهاب و دوقطبی سازی که خواست دشمن است، بیافزاید، هشدار دادم.

آیت‌الله محامی افزود: در آن جلسه عنوان کردم چرا کاری می‌کنید که دشمن شاد شویم؟ اصل این ماجرا، غلط؛ ادامه‌اش غلط و هنوز که ادامه می‌دهید غلط اندر غلط است. و پرسیدم که آیا این گونه به نتیجه می‌رسید؟ و پاسخ دادند؛ خیر.

وی ادامه داد: پرسیدم «آیا تا به حال با این روش در جهت احقاق حق مردم به نتیجه رسیده‌اید؟» پاسخ دادند: خیر و ادامه دادم که پس چرا این کار را انجام می‌دهید؟ آدم عاقل کاری را که امید به نتیجه‌اش نداشته باشد انجام نمی‌دهد.

آیت‌الله محامی به ذکر نکات دیگری از جلسه مذکور پرداخته و بیان داشت: در نهایت گفتند: نظر شما چیست و چه باید کرد؟ گفتم همان کاری که روز اول وظیفه تان بود و باید انجام می‌دادید و می‌آمدید پیش ما و راه حل ماجرا را جویا می‌شدید و حل مسأله هم آسان بود. اکنون هم اگر این کار را انجام دادید که خب و در غیر این صورت هم ما مسیر خودمان را برای پیگیری ماجرا دنبال می‌کنیم.

امام جمعه زاهدان در ادامه با اشاره به همراهی و همکاری با مسئولان استانی و پیگیری مکرر از مسئولان کشوری در رابطه با مسائل اخیر، عنوان داشت: در هفته‌های گذشته از دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ رئیس جمهور و وزارتخانه‌ها؛ مسئولان مختلف و شورای عالی امنیت ملی پیگیری می‌نمودیم.

وی ادامه داد: در روزهایی که آقایان اعلام می‌کردند از حصول نتیجه ناامید هستند من می‌گفتم که به حصول نتیجه بسیار امیدوارم البته اگر کسی بخواهد ماجرا حل بشود و نخواهد آشوب‌گری کند و به دنبال بهانه باشد.

اهتمام و حمایت دفتر مقام معظم رهبری در رابطه با حوادث ۸ مهرماه

آیت‌الله محامی با تشکر از اهتمام و حمایت دفتر مقام معظم رهبری؛ ریاست محترم جمهور؛ دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی؛ وزیر محترم کشور و همه کسانی که همراهی کردند، بیان داشت: اقدام شورای تأمین استان که مجموعه گزارش‌ها و بررسی هیئت‌ها را جمع‌بندی کرده و دیروز به نتیجه رسیدند و بیانیه‌ای در رابطه با حوادث ۸ مهرماه دادند، قدم اول و بسیار مهم بود و جای تقدیر و تشکر دارد.

وی افزود: در ادامه همانطور که در بیانیه آمده، می‌بایست دادگاه نسبت به تخلف افراد مختلف پیگیری کند و با بررسی جامع و منصفانه، برخورد قاطع با متخلف؛ برخورد بازدارنده؛ تدبیر پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار این حوادث و تلاش برای احقاق حق همه اطراف و جوانب اعم از نیروی انتظامی؛ جان باختگان و مجروحین؛ مال باختگان و مردمی که ناامنی را تحمل کردند، در دستور کار قرار گیرد.

امام جمعه زاهدان تاکید کرد: این قدم اول است و امیدوارم این تلاش به لطف خداوند و با توفیقات الهی و همراهی و همکاری همه مسئولان استانی و کشوری و همراهی مردم عزیز با هوشیاری و بصیرت مردم عزیر ادامه پیدا کند و به نتایج مطلوب‌تر و کامل‌تری برسیم.

وی با اشاره به بصیرت مردم عزیز استان، عنوان کرد: ممکن بود عده‌ای بر اثر احساسات توقع داشته باشند که یک مقابله به مثل و برخورد خشن صورت گیرد در حالی که این کار مسأله را حل نکرده و عمق اختلافات و نفرت و کینه‌ها را بیشتر می‌کند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان ادامه داد: عملکرد مردم ما در بصیرت، بزرگواری، خویشتن‌داری و حفظ آمادگی برای استفاده در روزی که لازم باشد، جای تقدیر و تشکر دارد.

امام جمعه زاهدان در پایان خاطرنشان کرد: خداوند به همه ما برکت و توفیق عطا کند و این توفیق را عنایت کند که بتوانیم در مسیر اعتلای کلمه دین و نشر مکتب اهل بیت (ع) نه تنها در استان و کشور بلکه در جهان تلاش و ثمرات شیرین آن را مشاهده کنیم.