مرتضی بیدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه همدان جز استان‌های پرمصرف در زمینه دخانیات است، بیان کرد: عرضه‌کنندگان مستقیم دخانیات به خصوص سیگار و تنباکو در حال افزایش هستند که این موضوع به دلیل وجود مصرف‌کنندگان بالا است.

وی تصریح کرد: سن مصرف دخانیات پایین آمده و گروه دختران جوان نیز به مصرف‌کنندگان اضافه شده‌اند و این یک معضل است.

بیدآبادی اضافه کرد: طبق آمار، مصرف‌کنندگان سنتی سالیانه حدود یک میلیارد نخ سیگار در همدان مصرف می‌کنند، به عبارت دیگر ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون نخ توسط ۱ میلیون و ۷۰۰ نفر جمعیت استان مصرف می‌شود که رقم بسیار بالایی است.

وی با اشاره به افزایش تعداد عمده فروشان گفت: یکی از مشکلات ما، افزایش تعداد عمده‌فروشان دخانیات است‌، همدان قبلاً ۳۰ الی ۴۰ نفر عمده فروش استانی داشت که اکنون این آمار به ۲۵۰ نفر رسیده است.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان ادامه داد: رقابت بین عمده‌فروشان باعث افزایش تبلیغات و عرضه سیگار و به تبع آن مصرف، بالا رفته است و ما نمی‌توانیم محدودیتی اعمال کنیم.‌

بیدآبادی با اشاره به محدودیت‌های صدور مجوز بیان کرد: صدور مجوز دخانیات نیز وارد درگاه ملی مجوزها شده و قبلاً مقداری در دست استان قرار داشت و کمی کنترل می‌شد.

وی تصریح کرد: برای مثال مغازه‌های عرضه دخانیات محدود به ۲۵ متر مربع بودند اما اکنون این محدودیت‌ها برداشته شده است و به راحتی در این درگاه مجوزها صادر می‌شوند.

بیدآبادی در ادامه اظهار کرد: ما به این موضوع اعتراض داشتیم اما در بحث کسب و کار در جهان رتبه ۱۷۰ را داریم‌، یعنی در کسب و کار دارای سخت گیری‌هایی هستیم.

بیدآبادی در پایان افزود: زمانی که خواستند شرایط را تسهیل کنند، مشکلاتی ایجاد شد و بعضی صنایع در حال سوءاستفاده هستند، علاوه بر این در بحث نانوایی محدودیت آرد داریم اما در بحث دخانیات این روابط اعمال نشده و روزانه درخواست‌های عمده فروشی و به تبع آن مراکز عرضه سیگار و دخانیات و خورده فروشی‌ها در حال افزایش است.