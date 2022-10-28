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۷ آبان ۱۴۰۱، ۰:۱۱

استاندار آذربایجان غربی:

امنیت مردم خط قرمز ماست/وضعیت شهر مهاباد عادی است

امنیت مردم خط قرمز ماست/وضعیت شهر مهاباد عادی است

ارومیه - استاندار آذربایجان غربی گفت: با همراهی مردم و اقتدار نیروهای انتظامی و امنیتی، وضعیت در شهرستان مهاباد و سطح استان کاملاً عادی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان در حاشیه کشف سلاح‌های جنگی در ارومیه در گفتگوی خبری، با اشاره به شناسایی ورود دو محموله سنگین سلاح جنگی و مقادیر قابل توجهی مهمات از مرزهای غربی به کشور در طول ۲۴ ساعت گذشته، افزود: در دو مرحله ۸۰ قبضه سلاح کشف و ضبط شده و ۵ تن از عوامل اصلی وارد کردن سلاح‌ها به کشور و انتقال به مناطق جنوبی استان نیز شناسایی و دستگیر شده و در اختیار دستگاه قضائی قرار گرفتند.

وی با اشاره به حواشی ایجاد شده در خصوص یک تشییع جنازه در شهرستان مهاباد نیز خاطرنشان کرد: تعداد محدودی از عناصر اغتشاش گر در حاشیه این مراسم، اقدام به تخریب اموال مردم و زیرساخت‌های شهری کرده و با وارد ساختن خسارت به تعدادی از بانک‌ها، ادارات و فروشگاه‌ها، ساعاتی نظم عمومی شهر را به هم زدند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین از بازگشت نظم و آرامش عمومی به شهر در همان ساعات اولیه با حضور نیروی انتظامی و همراهی مردم فهیم مهاباد خبر داده و تصریح کرد: با اقتدار نیروهای انتظامی و امنیتی، وضعیت در شهرستان مهاباد و سطح استان کاملاً عادی است.

وی امنیت و آرامش مردم را خط قرمز مسئولان نظام اسلامی دانست و گفت: با عاملان نا امنی در استان به شدت برخورد شده، اجازه نمی‌دهیم امنیت مردم استان توسط اغتشاشگران و ایادی استکبار به خطر بی افتد.

کد مطلب 5619223

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