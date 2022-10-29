به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سفر به شمال یکی از پرطرفدارترین سفرها بین ایرانی‌هاست. به‌خصوص اگر ساکن تهران یا کرج باشید حتماً این مقصد در ذهنتان پررنگ‌تر است. چرا که با چند ساعت رانندگی از شلوغی و آلودگی شهر خلاص می‌شوید و به یک سرزمین رؤیایی می‌رسید. استان‌های مازندران و گیلان هرکدام در هر فصل زیبایی منحصربه‌فرد خود را دارند. زمانی که پادشاه فصل‌ها، پاییز از راه می‌رسد نیز شمال کشور حال و هوای خاص خودش را دارد. به دلیل اینکه مدارس آغاز به کار می‌کنند خلوت و کم‌تردد است و چون هنوز هوا خیلی سرد نشده و بارندگی‌ها شدید نیست، هوا مطبوع و لذت‌بخش است. با تهیه بلیط قطار می‌توانید در طول مسیر از طبیعت زیبای شمال لذت ببرید.

تماشای جنگل هزاررنگ، قدم زدن روی برگ‌های پاییزی، نفس کشیدن در هوای مه‌آلود و نشستن کنار آتش آن قدر لذت‌بخش است که یک قاب فراموش‌نشدنی از سفر شمال در خاطرتان باقی می‌ماند. در ادامه مهم‌ترین و زیباترین مقاصد پاییزی در شمال کشور را به شما معرفی خواهیم کرد.

جنگل الیمستان

مگر می‌شود در پاییز به شمال سفر کرد، جنگل‌های نارنجی و قرمزش را ندید و عکس نگرفت؟ یکی از زیباترین مقاصدی که می‌توانید برای سفر به شمال در پاییز انتخاب کنید جنگل الیمستان است. به دلیل رشد گیاه الیما در این منطقه این منطقه الیمستان نام گرفته است. برای دیدن این جنگل زیبا و اتراق در آن باید به شهر آمل در استان مازندران سفر کنید. جنگل الیمستان در روستای الیمستان واقع شده و حدود سی کیلومتر با آمل فاصله دارد. پس از چند ساعت رانندگی و عبور از جادۀ زیبای هراز می‌توانید به این منطقه برسید. تماشای درختان سر به فلک کشیده، قدم زدن روی برگ‌ها، لمس خنکی مه و باران از زیباترین حس‌هاییست که هر کسی می‌تواند در جنگل رؤیایی الیمستان تجربه کند. اگر اهل طبیعت‌گردی و کمپ کردن هستید، جالب است بدانید که در پاییز تورهای گردشگری الیمستان زیاد برگزار می‌شود و این منطقه برای کمپ کردن محل مناسبی است. اگر هم قصد اتراق و شب‌مانی در جنگل نداشته باشید می‌توانید شب را در اقامتگاه‌های اطراف جنگل و کلبه‌های روستایی بگذرانید.

جاده چالوس

اگر از کسانی که زیاد سفر می‌کنند نام زیباترین جاده‌های ایران را بپرسید بدون شک نام جاده چالوس را هم خواهند گفت. زیبایی این جادۀ پر پیچ و خم که جاده ۵۹ هم نام دارد در فصل پاییز دوچندان می‌شود. رودخانۀ خروشان در یک طرف، صخره‌های بلند در یک سمت و درختان بلند نارنجی‌اش در پاییز دیدنی است. در ابتدای مسیر روستاهای ارنگه، شهرستانک، کندر و آدران قرار دارند و هرکدام زیبایی خاص خودشان را دارند. سد بزرگ امیرکبیر یا همان سد کرج هم در این جاده قرار دارد. جادۀ زیبای چالوس شما را به استان مازندران می‌رساند اما این روزها خودش به‌تنهایی یک پدیدۀ گردشگری است. اهالی تهران و کرج برای استراحت یک‌روزه و کوتاه به این جاده سفر می‌کنند و از غرفه‌ها و رستوران‌های کنار جاده و طبیعت زیبایش استفاده می‌کنند.

جاده اسالم به خلخال

می‌خواهیم بزرگترین و یکی از زیباترین جاده‌های جنگلی ایران را به شما معرفی کنیم. این جادۀ زیبا از شهر اسالم در استان گیلان شروع شده و تا شهر خلخال در استان اردبیل کشیده شده است. طول این جادۀ شگفت‌انگیز حدود ۷۰ کیلومتر است. مسیری که از میان جنگل‌های انبوه، کوه‌ها و طبیعت بی‌نظیر دو استان ایران ادامه پیدا می‌کند و زیبایی منحصربه‌فردی دارد. در فصل پاییز این زیبایی هزار برابر می‌شود و جادۀ اسالم به خلخال رؤیایی‌ترین شکل ممکن را پیدا می‌کند.

روستای فیلبند

ییلاق فیلبند از توابع بخش بندی شهرستان بابل در استان مازندران است و به بام شرقی این استان معروف شده است. این روستا آخرین روستای منطقۀ چلاو محسوب می‌شود و بسیار زیباست. بهترین زمان سفر کردن به این ییلاق اواخر تابستان و اوایل پاییز است. زمانی که از سوز و سرمای زمستان خبری نیست و هوا خنک است. اکثر مردم ییلاق فیلبند را با دریای ابرش به خاطر دارند. دریایی از ابرهای شگفت‌انگیز که در بیشتر روزهای سال در این ییلاق تشکیل می‌شود و می‌توانید ساعت‌ها تماشایش کنید و در آن قدم بزنید. برای اقامت در این ییلاق می‌توانید از کمپ شخصی استفاده کنید و یا یکی از کلبه‌های محلی روستا را برای اجاره انتخاب کنید. فاصلۀ تهران تا فیلبند حدود ۱۷۰ کیلومتر است و به دلیل کوهستانی بودن جاده و پیچ و خم‌های مسیر، نزدیک چهار ساعت تا مقصد طول می‌کشد. برای سفر به این ییلاق زیبا باید از خروجی‌های شمال شرق تهران به بزرگراه تهران پردیس وارد شوید و با عبور از شهر رودهن خود را به خروجی جادۀ هراز برسانید. سپس جادۀ هراز را تا جنگل الیمستان طی کنید و روبروی روستایی به نام پرن وارد مسیر فرعی جادۀ فیلبند شوید.

جنگل و آبشار کبودوال

یکی از معروف‌ترین و زیباترین جنگل‌های ایران در فصل پاییز جنگل کبودوال در گلستان است. این جنگل در نزدیکی علی‌آباد کتول قرار دارد و جالب است بدانید که در گویش کتولی کبود به معنی آبی و وال به معنی جوی آب است. محلی‌ها به خاطر رودخانه و آبشاری که در دل این جنگل قرار گرفته است به آن کبودوال می‌گویند. شاید برایتان سوال پیش بیاید که فرق این جنگل با دیگر جنگل‌های پاییزی چیست؟ باید به شما بگوییم که جنگل کبودوال یک شگفتی در دل خود جای داده است و تنها آبشار خزه‌ای ایران به نام آبشار کبودوال در این جنگل جای دارد. آبشار بزرگی که میان دو درّۀ جنگلی دیده می‌شود. برای رسیدن به این آبشار زیبا باید مسیری پلکانی با ۳۲۰ پله را طی کنید و کمی جنگل نوردی کنید تا به آبشار برسید. ممکن است تصورش سخت به نظر برسد اما وقتی به مقصد می‌رسید و زیبایی آبشار را میان درختان پاییزی می‌بینید خستگی مسیر از تنتان به در می‌رود. اگر هوا آفتابی باشد و لباس کافی به همراه داشته باشید می‌توانید آبتنی کردن در این آبشار خزه‌ای را هم امتحان کنید.

برای سفر به شمال در فصل پاییز چه وسایلی همراه خود ببریم؟

آب و هوای شمال در فصل پاییز مطبوع و خنک است. اما ممکن است هوا در بعضی روزها و شب‌ها سرد باشد پس بهتر است قبل از خرید بلیط هواپیما، تعدادی لباس گرم همراه خود ببرید. اگر سرمایی هستید کاپشن پر، جوراب اضافه، دستکش و شال و کلاه را فراموش نکنید. اکثر مقاصدی که معرفی کردیم نیاز به کمی پیاده‌روی و جنگل‌نوردی دارد. برای قدم‌زدن در جنگل و به‌خصوص پیمایش‌های طولانی باید یک کفش راحت انتخاب کنید. کفش ساقدار مچ پایتان را از پیچ خوردگی روی سنگ‌ها و زمین لیز حفظ می‌کند. اگر قصد کمپ کردن در جنگل و مناطق بکر را دارید باید آب و غذای کافی، چادر و کیسۀ خواب، وسایل پخت و پز و لباس اضافه همراه خود ببرید تا با مشکل مواجه نشوید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.