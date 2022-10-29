استقرار سامانه دفاع موشکی «باراک ۸» رژیم صهیونیستی در امارات+ عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع عبری امروز شنبه از استقرار سیستم دفاع موشکی باراک ۸ ساخت رژیم صهیونیستی در اطراف یک پایگاه هوایی در امارات خبر دادند.

بنابر ادعای شبکه صهیونیستی کان، پدافند هوایی امارات در پی عملیات موفق سیستم دفاع موشکی «باراک ۸» در ماه ژانویه گذشته (در مقابله با موشک‌های یمنی)، سیستم دفاع موشکی هاوک آمریکا را برچیده و باراک ۸ را که تولید رژیم صهیونیستی است جایگزین آن کرده است.

براین اساس، به تازگی سیستم دفاع موشکی باراک ۸ در اطراف یک پایگاه هوایی در امارات متحده عربی نیز مستقر شده است.

تصویر ماهواره‌ای گرفته‌شده از پایگاه هوایی اماراتی

بنابر اعلام منابع عبری، تصاویر ماهواره‌ای از اطراف این پایگاه هوایی نشان می‌دهد که در اطراف آن علاوه بر سیستم دفاع موشکی Barak-۸ ، سیستم راداری Elta EL-۲۰۸۴ نیز نصب شده است.

پیش از این منابع آگاه از استفاده پدافند هوایی امارات از سیستم دفاع موشکی باراک ۸ در مواجهه با موشک‌های یمنی در ژانویه ۲۰۲۲ خبر داده بودند. براین اساس، پس از این رخداد مقامات امارات و رژیم صهیونیستی مذاکراتی درباره بهره گیری ابوظبی از سیستم دفاع موشکی باراک ۸ و Spyder داشته اند که به توافقاتی نیز منجر شده است.

گفتنی است در روز ۳۰ ژانویه ۲۰۲۲ همزمان با سفر اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی به امارات متحده عربی، یک موشک بالستیک از یمن به سوی دبی پرتاب شد. در آن زمان منابع آمریکایی اعلام کردند که سیستم دفاع موشکی پاتریوت نتوانسته این موشک را مورد اصابت قرار دهد اما یک سیستم دفاع موشکی ساخت رژیم صهیونیستی این موشک را هدف قرار داده و منهدم کرده است.