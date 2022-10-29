راهپیمایی فلسطینی ها در سالروز جنایت کفرقاسم + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، مردم فلسطین امروز در شصت و ششمین سالگرد جنایت کفرقاسم که در روز ۲۶ اکتبر ۱۹۵۶ رخ داد، راهپیمایی کردند.

اشغالگران صهیونیست ۶۶ سال پیش دست به جنایت وحشیانه‌ای در روستای کفر قاسم زدند که طی آن ده‌ها فلسطینی بی‌گناه از جمله شمار زیادی زن و کودک به شهادت رسیدند.

روستای کفر قاسم، نزدیک شهر قلقیلیه در جنوب طولکرم و در منطقه خط سبز بین فلسطین اشغالی و کرانه باختری رود اردن واقع است. جمعیت آن در سال ۱۹۲۲، ۶۶۲ نفر در سال ۱۹۴۵، ۱۴۶۰ نفر و در سال ۱۹۶۱، ۲۴۵۰ نفر بوده است.

رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۵۶ به دنبال فعالیت‌های شدید ضد صهیونیستی در مصر، در یک همکاری آشکار با انگلستان و فرانسه، طرح یک تجاوز مشترک به خاک مصر را تدارک دیدند.

ارتش صهیونیستی علاوه بر تجهیز و آماده ‏سازی ماشین جنگی خود برای آغاز تجاوز به مصر، عملیاتی انحرافی را نیز آغاز نمود و با انجام تحرکات وسیع در مرزهای شرقی خود، این توهم را ایجاد کرد که قصد حمله به اردن را دارد. این عملیات انحرافی تا روز آغاز جنگ با دقت دنبال شد و در غافل کردن دولت مصر از مرزهایش با فلسطین اشغالی کاملاً موفق بود.

آخرین مرحله این عملیات انحرافی، فاجعه‌ای در نزدیکی مرز اردن به وجود آورد. درست در همان روزی که جنگ آغاز شد، گاردهای مرزی رژیم صهیونیستی در نواحی مرزی اردن اندکی پس از ساعت ۱۷ روز ۲۹ اکتبر، پلیس صهیونیستی بدون اعلام قبلی در ۶ روستای فلسطینی پست‌های ایست و بازرسی برپا کرد.

یکی از روستاهای مرزی کفرقاسم نام داشت. کدخدای این روستا، تنها ۳۰ دقیقه پیش از آغاز حکومت نظامی توسط گارد مرزی از ماجرا مطلع شده بود و برای او امکان نداشت که بتواند خبر برقراری حکومت نظامی را به اهالی روستا که هنگام غروب آفتاب به خانه خود باز می‌گشتند برساند.

روز ۲۹ اکتبر (۸ آبان) ۱۹۵۶ نیروهای رژیم اشغالگر با حمله به روستای کفرقاسم مردان، زنان و کودکانی را که هنگام غروب به خانه‌هایشان باز می‌گشتند به رگبار بستند و جنایت دیگری را به کارنامه جنایت‌های وحشیانه خود اضافه کردند.