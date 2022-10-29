راهپیمایی گسترده حامیان فلسطین در برابر پارلمان اروپا+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، عصر امروز شنبه جمعی از فعالان بین المللی و حامیان ملت فلسطین راهپیمایی گسترده ای در برابر ساختمان پارلمان اروپا در بروکسل (پایتخت بلژیک) برگزار کردند.

بنابراین گزارش، این تظاهرات تحت عنوان راهپیمایی بازگشت و با هدف تاکید بر لزوم افزایش حمایت‌ها از ملت فلسطین، آزادی اسرای فلسطینی، پایان محاصره غزه و تحریم رژیم صهیونیستی برگزار شد.

در جریان این راهپیمایی برخی از فلسطینی‌ها نیز یکی از سروده‌های مقاومتی که به رشادت‌های گروه فلسطینی عرین الاسود (بیشه شیرها) اشاره دارد، پخش کرده و با آن همخوانی کردند.