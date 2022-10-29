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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۳۲

راهپیمایی گسترده حامیان فلسطین در برابر پارلمان اروپا+ فیلم

راهپیمایی گسترده حامیان فلسطین در برابر پارلمان اروپا+ فیلم

عصر امروز شنبه جمعی از فعالان بین المللی و حامیان ملت فلسطین راهپیمایی گسترده ای در برابر ساختمان پارلمان اروپا در بروکسل (پایتخت بلژیک) برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، عصر امروز شنبه جمعی از فعالان بین المللی و حامیان ملت فلسطین راهپیمایی گسترده ای در برابر ساختمان پارلمان اروپا در بروکسل (پایتخت بلژیک) برگزار کردند.

بنابراین گزارش، این تظاهرات تحت عنوان راهپیمایی بازگشت و با هدف تاکید بر لزوم افزایش حمایت‌ها از ملت فلسطین، آزادی اسرای فلسطینی، پایان محاصره غزه و تحریم رژیم صهیونیستی برگزار شد.

در جریان این راهپیمایی برخی از فلسطینی‌ها نیز یکی از سروده‌های مقاومتی که به رشادت‌های گروه فلسطینی عرین الاسود (بیشه شیرها) اشاره دارد، پخش کرده و با آن همخوانی کردند.

کد مطلب 5619898

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