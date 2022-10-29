اکرم الکعبی: دولت عراق اخراج اشغالگران را وظیفه ملی خود بداند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی «نجباء» با صدور پیامی ضمن آرزوی موفقت برای نخست وزیر و دولت جدید عراق تأکید کرد که مقاومت از گذشته تا کنون در کنار ملت عراق ایستاده و همراه مشکلات و مطالبات آنها بوده است.

در این پیام که در پایگاه اطلاع رسانی جنبش نجباء انتشار یافت، به نقل از شیخ «اکرم الکعبی» آمده است: رزمندگان مقاومت در راه خدا کفن به تن کرده و برای تحقق اهداف مقدس، رفع ظلم و ستم و اجرای عدالت، تحقق حاکمیت و فراهم کردن زندگی عزتمند جان فشانی کرده و و با اشغالگران در ستیز هستند. بر این اساس ما با توجه به مسئولیت و وظیفه شرعی و ملی خود برای آقای «محمد شیاع السودانی» آرزوی موفقیت می‌کنیم.

الکعبی ضمن ابراز امیدواری نسبت به موفقیت دولت جدید عراق در خدمت رسانی به شهروندان این کشور و ایجاد تحول و رفع مشکلات عراق افزود: علت اصلی مشکلات از یک سو تسلط اشغالگران بر منابع و دارایی‌های اقتصادی و از سوی دیگر چپاول سرمایه‌های کشور توسط فاسدان است.

وی تصریح کرد: ما در کنار ملت عراق بر عملکرد دولت نظارت خواهیم کرد و همچنان به مقاومت در برابر اشغالگران تا آزادی کامل عراق ادامه خواهیم داد. از دولت می‌خواهیم که در راستای تحقق حاکمیت ملی، اخراج اشغالگران را وظیفه خود بداند و آنها را از شمال تا جنوب کشور بیرون رانده و مانع تجاوز هواپیماهای نظامی آمریکا، اسرائیل و ترکیه به حریم هوایی عراق شود.

دبیرکل جنبش نجباء در پایان پیام خود تأکید کرد: ما همچنان از شخصیت‌های پاکدست و نیکوکار که که در پی خدمت به مردم و تحقق آزادی برای کشور هستند، حمایت می‌کنیم چرا که مطالبه اصلی ما چیزی جز محقق ساختن اراده ملت عراق نیست.