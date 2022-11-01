به گزارش خبرنگار مهر، سر و سامان دادن به وضعیت فدراسیون‌هایی که تعیین تکلیف مدیریت در رأس آن قرار دارد جزو بدیهی‌ترین وظایف وزارت ورزش به حساب می‌آید در حالی که این وزارتخانه طی ماه‌های گذشته حرکتی کُندتر از همیشه در این زمینه داشته و فعلاً هم اراده‌ای جدی و قابل توجهی برای سرعت دادن به این روند دیده نمی‌شود.

با وجود در پیش بودن انتخابات کمیته ملی المپیک و مرتبط بودن شرایط مدیریتی فدراسیون‌ها با وجاهت قانونی ترکیب مجمع این کمیته، انتخابات فدراسیون‌ها از ۴ خردادماه با تشکیل مجمع فدراسیون تیروکمان آغاز شد. بعد از آن و به جز انتخابات فدراسیون سوارکاری که آن هم در نهایت ابطال شد، مجمع دیگری برای فدراسیون‌ها شکل نگرفت. به همین دلیل امروز فهرست فدراسیون‌های دارای سرپرست به طور بی سابقه‌ای گسترده شده و طی ماه‌های آینده هم بر حجم آن افزوده خواهد شد با این حال اقدامی در راستای برگزاری انتخابات فدراسیون‌ها انجام نشده یا اینکه این اقدامات نصفه و نیمه رها شده است.

فدراسیون‌هایی که به جای رئیس، سرپرست دارند

در حال حاضر صندلی ریاست ۱۱ فدراسیون در اختیار سرپرست است. از دوچرخه سواری که آغاز دوره سرپرستی اش به مهرماه ۱۴۰۰ باز می‌گردد و ژیمناستیک که طی ۹ ماه گذشته سه سرپرست به خود دیده، گرفته تا فدراسیون روستایی و عشایری که همین سه روز پیش با استعفای غیرمنتظره و خارج از موعد دوره قانونی ریاست مواجه شد. البته همزمان با این فدراسیون در دو فدراسیون آمادگی جسمانی و ورزش‌های همگانی هم جابه جایی صورت گرفت و دو فدراسیون به سرپرست‌های جدیدی سپرده شد.

اسامی فدراسیون‌هایی که با سرپرست اداره می‌شوند عبارتند از:

* فدراسیون دوچرخه سواری: این فدراسیون از اول مهر ۱۴۰۰ در اختیار رسول هاشم کندی به عنوان سرپرست قرار داده شد.

* فدراسیون ژیمناستیک: این فدراسیون از سال گذشته به ترتیب در اختیار حمید احمدی (۲۳ دی ماه ۱۴۰۰)، زهره مزروقی (۳ مردادماه ۱۴۰۱) و عابد حقدادی (۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱) قرار گرفت.

* فدراسیون وزنه برداری: این فدراسیون از ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ در اختیار سجاد انوشیروانی به عنوان سرپرست قرار داده شد.

* فدراسیون شمشیربازی: این فدراسیون از ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در اختیار فضل الله باقرزاده به عنوان سرپرست قرار داده شد و از ۳۱ شهریورماه هم علیرضا پورسلمان سرپرست جدید این فدراسیون شده است.

* فدراسیون آمادگی جسمانی: ۳۰ مردادماه ۱۴۰۱ و همزمان با تشکیل این فدراسیون علی خلیلی به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب شد. وی ۷ آبان ماه جای خود را به احمد گواری داد.

* فدراسیون سوارکاری: این فدراسیون از ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۱ در اختیار محمود حیدری به عنوان سرپرست قرار داده شد.

* فدراسیون بدمینتون: این فدراسیون از ۲۳ شهریورماه در اختیار محمدرضا پوریا به عنوان سرپرست قرار داده است.

* فدراسیون اسکواش: این فدراسیون از ۲۴ مهرماه در اختیار محسن خمارلو به عنوان سرپرست قرار داده شد.

* فدراسیون گلف: این فدراسیون از ۲۷ مهرماه در اختیار محمد کاظمی به عنوان سرپرست قرار داده شد.

* فدراسیون ورزش‌های همگانی: این فدراسیون از ۷ آبان ماه در اختیار علی خلیلی به عنوان سرپرست قرار داده شد.

* فدراسیون روستایی و عشایری: این فدراسیون از ۷ آبان ماه در اختیار علیرضا پسندیده به عنوان سرپرست قرار داده شد.

در میان ۱۱ فدراسیونی که با سرپرست اداره می‌شوند برای دو فدراسیون بدمینتون و اسکواش ثبت نام کاندیداها انجام شده اما روند انتخابات بعد از آن متوقف شده است. نام نویسی کاندیداهای فدراسیون شمشیربازی هم انجام شد اما قرار است این مهم در مورد این فدراسیون تکرار شود.

سوارکاری هم در شرایطی جزو فدراسیون‌های این فهرست قرار گرفته انتخاباتش ۲۱ خردادماه به سرانجام رسید اما عدم مدیریت به موقع و به جا در نهایت منجر به اعلام ابطال آن و تعیین سرپرست شد. البته قرار بود انتخابات این فدراسیون ۳ آبان ماه تکرار شود اما این مهم هم با دستور معاون وزیر ورزش لغو شد.

یک فدراسیون بلاتکلیفِ مدیریتی دیگر

اگر بولینگ و بیلیارد و بولس همین روزها به فهرست فدراسیون‌های دارای سرپرست اضافه شد نباید تعجب کرد چون دوره هاشم اسکندری در این فدراسیون ۳۰ مهرماه به پایان رسیده اما هنوز برای برگزاری انتخابات آن تصمیمی گرفته نشده در حالیکه ثبت نام کاندیداهایش انجام شده است اما بعد از آن نه از تأیید صلاحیت‌ها خبری شد و نه تعیین زمانی برای تشکیل مجمع انتخاباتی.

۹ بعلاوه یک فدراسیون دیگر در نوبت تعیین سرپرست!

صف انتخابات فدراسیون‌ها در حالی با حضور این ۱۲ رشته طول و دراز شده که بعید نیست با توجه به تعلل وزارت ورزش در برگزاری به موقع و سروقت انتخابات، تا پایان سال نام‌های جدیدی به این صف اضافه شوند.

فدراسیون‌هایی که انتخابات شأن نیمه دوم سال ۹۷ برگزار شد تا پایان سال به پایان دوره قانونی و چهارساله رؤسای فعلی خود می رسند و اگر طبق اساسنامه در فاصله ۱۲۰ روزمانده به پایان دوره رؤسا، روند انتخابات با انجام نام نویسیِ کاندیداها آغاز شود قطعاً این فدراسیون‌ها هم به سرنوشت فدراسیون‌های بلاتکلیف امروز دچار خواهند شد.

فدراسیون‌هایی که تا پایان سال دوره ریاست آنها تمام می‌شود عبارت است از:

* فدراسیون ورزش کارگری: دوره ریاست جواد رمضی در این فدراسیون ۵ اسفند به پایان می‌رسد.

* فدراسیون قایقرانی: دوره ریاست علیرضا سهرابیان در این فدراسیون ۸ اسفندماه به پایان می‌رسد.

* فدراسیون انجمن‌های ورزشی: دوره ریاست محمد علیپور در این فدراسیون ۱۶ اسفندماه به پایان می‌رسد.

* فدراسیون هندبال: دوره ریاست علیرضا پاکدل در این فدراسیون ۲۰ اسفندماه به پایان می‌رسد.

* فدراسیون هاکی: دوره ریاست بهرام قدیمی در این فدراسیون ۲۱ اسفندماه به پایان می‌رسد..

* فدراسیون ورزش‌های سه‌گانه: دوره ریاست مهدی گودرزی در این فدراسیون ۲۲ اسفندماه به پایان می‌رسد.

* فدراسیون کاراته: دوره ریاست سید حسن طباطبایی در این فدراسیون ۲۳ اسفندماه به پایان می‌رسد.

* فدراسیون جودو: دوره ریاست آرش میراسماعیلی در این فدراسیون ۲۵ اسفندماه به پایان می‌رسد.

* فدراسیون ناشنوایان: دوره ریاست مهران تیشه گران در این فدراسیون ۲۶ اسفندماه به پایان می‌رسد.

* فدراسیون بولینگ و بیلیارد: دوره هاشم اسکندری ۳۰ مهر به پایان رسیده اما هنوز سرپرست تعیین نشده است.

وزارت ورزش دست بجنباند

با احتساب فدراسیون‌هایی که این روزها توسط سرپرست اداره می‌شوند و فدراسیون‌هایی که تا سه چهارماه آینده با پایان دوره ریاست مواجه می‌شوند، در مجموع بیش از یک سوم فدراسیون‌ها معطلِ برنامه‌های انتخاباتی وزارت ورزش هستند در حالیکه مشخص نیست این وزارتخانه به چه دلیل این حجم تعلل و کوتاهی را دست فرمانِ خود قرار داده و جز انتخاب سرپرست و نهایت مقرر کردن زمانی برای نام نویسی کاندیداها، گام‌های اساسی دیگری در راستای تشکیل مجمع انتخاباتی فدراسیون‌ها بر نمی‌دارند.

این درحالی است که سال آینده بازی‌های معوقه آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو برگزار می‌شود و همزمان رشته‌های مختلف هم وارد میادین انتخابی برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۴ می‌شوند. این دو مهم می‌طلبد وزارت ورزش موضعِ هوشمندانه‌تر و آینده نگرانه تری نسبت به فدراسیون‌ها و مدیریت شأن داشته باشد و از حالا طوری برنامه ریزی کند که انتخابات ۱۱ فدراسیون که از ماه‌ها یا هفته‌ها پیش بدون رئیس شدند هرچه زودتر برگزار شده و ۹ فدراسیون دیگر هم پیش از درگیری با دوره همیشهِ طولانی سرپرستی، شاهد تشکیل مجمع خود باشند.