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۹ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۰۴

نادعلی خبر داد؛

رأی‌گیری برای انتخاب رؤسای کمیسیون‌های شورای شهر تهران

رأی‌گیری برای انتخاب رؤسای کمیسیون‌های شورای شهر تهران

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، از انجام رأی‌گیری در داخل کمیسیون‌های شورا و انتخاب رؤسا با نظر اعضای هر کمیسیون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی با اعلام تثبیت اعضای کمیسیون‌های ۶ گانه شورای اسلامی شهر تهران گفت: بر اساس ضوابط و قوانین، رأی‌گیری برای انتخاب رؤسای کمیسیون‌های شورا در داخل هر کمیسیون و با نظر اعضا انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه در یکصدمین جلسه شورای شهر، اعضای کمیسیون‌ها تثبیت شدند، خاطرنشان کرد: رأی‌گیری برای انتخاب اعضای کمیسیون‌ها در این جلسه انجام و اعضای تمام کمیسیون‌ها یک سال دیگر در جایگاه خود ابقاء شدند.

سخنگوی شورای شهر تهران تأکید کرد: همانطور که اعلام شد اعضای کمیسیون‌ها تثبیت شدند اما برای انتخاب رئیس هر کمیسیون، بر اساس نظر اعضای کمیسیون‌ها، رأی‌گیری می‌شود.

کد مطلب 5621346

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