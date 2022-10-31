به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی با اعلام تثبیت اعضای کمیسیون‌های ۶ گانه شورای اسلامی شهر تهران گفت: بر اساس ضوابط و قوانین، رأی‌گیری برای انتخاب رؤسای کمیسیون‌های شورا در داخل هر کمیسیون و با نظر اعضا انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه در یکصدمین جلسه شورای شهر، اعضای کمیسیون‌ها تثبیت شدند، خاطرنشان کرد: رأی‌گیری برای انتخاب اعضای کمیسیون‌ها در این جلسه انجام و اعضای تمام کمیسیون‌ها یک سال دیگر در جایگاه خود ابقاء شدند.

سخنگوی شورای شهر تهران تأکید کرد: همانطور که اعلام شد اعضای کمیسیون‌ها تثبیت شدند اما برای انتخاب رئیس هر کمیسیون، بر اساس نظر اعضای کمیسیون‌ها، رأی‌گیری می‌شود.