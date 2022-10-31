هویت فرهنگی زمینه مناسبی برای توسعه تعاملات ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در دیدار با زلفیه دولت زاده وزیر فرهنگ تاجیکستان که در محل کتابخانه ملی پایتخت این کشور انجام شد، با اشاره به سفر رؤسای جمهور دو کشور و دیدارهای مختلف در تاجیکستان و تهران در یک سال گذشته گفت: خوشبختانه روابط دو کشور وارد دور جدیدی از مناسبات فرهنگی شده است.

اسماعیلی همچنین با اشاره به همگرایی دو کشور در حوزه‌های مختلف گفت: امروز این اراده در هر دو طرف وجود دارد که این روابط گسترش یافته و به رشد و تعالی برسد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در ماه گذشته میزبان هنرمندان تاجیکستانی و وزیر فرهنگ تاجیکستان در تهران، تبریز و شیراز بودیم و امروز بلافاصله شاهد برپایی هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با حضور هنرمندان ایرانی در کشور دوست و برادر تاجیکستان هستیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در عین حال تصریح کرد: مصمم هستیم که این ارتباطات را روز به روز گسترش داده و گام‌های رو به جلو برای توسعه روابط برداریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به افتتاح هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان که عصر امروز، دوشنبه انجام می‌شود، از رونمایی آثار مکتوب شعرای تاجیکی که کتاب‌هایشان در تهران به چاپ رسیده، خبر داد.

وی افزود: در برنامه افتتاحیه هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان جمعی از هنرمندان ایرانی به اجرای برنامه‌های مختلف خواهند پرداخت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از آمادگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توسعه همکاری‌های همه جانبه در حوزه سینما، تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و کتاب خبر داد.

وی با اشاره به در پیش بودن برگزاری ویژه برنامه‌های نوروز به عنوان یک میراث تاریخی از وزیر فرهنگ تاجیکستان برای حضور در این برنامه دعوت کرد.

در ادامه این گفت و گو وزیر فرهنگ تاجیکستان نیز با اشاره به ارتباطات و تعاملات فرهنگی مناسب دو کشور گفت: خوشبختانه با عزم و اراده رؤسای محترم جمهور دو کشور امروز شاهد توسعه روابط همه جانبه به ویژه در حوزه فرهنگ و هنر هستیم.

زلفیه دولت زاده ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیأت همراه ابراز امیدواری کرد این دیدارها فضای خوبی را در توسعه روابط مشترک فراهم کند.

دولت زاده به برپایی هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران اشاره کرد و گفت: مطمئن هستیم که همکاری‌های جدید باعث برداشتن گام‌های رو به جلو در ارتباطات فرهنگی دو کشور خواهد شد.

در ادامه این دیدار وزرای فرهنگ دو کشور هدایایی را به رسم یادبود به یکدیگر اعطا کردند.

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در رأس هیأتی عالی‌رتبه به منظور شرکت در هفته فرهنگی ایران و دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری تاجیکستان بامداد امروز دوشنبه وارد شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان شد و مورد استقبال معاون وزیر فرهنگ و دیگر مقامات تاجیکستان و محمدتقی صابری سفیر و اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ۸ تا ۱۵ آبان ماه با حضور بیش از ۵۰ هنرمند عرصه‌های مختلف فرهنگی و هنری در شهرهای دوشنبه، خجند و باختر تاجیکستان برگزار می‌شود. برپایی هفته فیلم ایران، رونمایی از ۲۴ اثر خوشنویسی، شعرخوانی شاعران و ادیبان، شاهنامه خوانی و نقالی، هنرنمایی پهلوانان زورخانه ای، اجرای موسیقی و هنرنمایی هنرمندان تجسمی و صنایع دستی بخشی از برنامه‌های هنرمندان ایرانی در قالب این هفته فرهنگی خواهد بود.

همچنین هفته فرهنگی تاجیکستان نیز مهرماه گذشته در شهرهای تهران، تبریز و شیراز و با حضور هنرمندان تاجیکستانی برگزار شد.