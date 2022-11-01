آیین نامه مطالبه گری در دانشگاه ها تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین کلانتری شامگاه دوشنبه در جمع تشکل های دانشجویی دانشگاه گیلان اظهار کرد: دانشگاه گیلان تاریخچه تشکلی مثبت و پرباری دارد و مکانی سرشار از فعالیت های برومند و انقلابی در بخش های مختلف بوده است.

وی با اشاره به نقش کم نظیر دانشگاه گیلان در شکل گیری انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افزود: دانشگاه گیلان نقش محوری در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی داشته است که افق تاریخی این دانشگاه ثبت شده و به چشم می خورد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با تاکید بر احیای فعالیت های پرنشاط فرهنگی و مذهبی در دانشگاه گیلان در دوران پساکرونا بیان کرد: قبل از شیوع کرونا سرزندگی و پویایی در دانشگاه ها بویژه دانشگاه گیلان موج می زد.

کلانتری با بیان اینکه تشکل ها به فضای دانشگاهی جلوه مدنیت می بخشند، گفت: تضعیف تشکل های دانشجویی منجر به افول مدنیت در دانشگاه ها می شود که باید جلوی آن را گرفت.

وی، رونق بخشی فعالیت های تشکلی در دانشگاه ها را موجب تقویت فعالیت های مدنی دانست و افزود: به همان اندازه که فعالیت تشکل های دانشجویی با موضوعیت های مختلف کمرنگ شود فعالیت های غیر مدنی رشد می کند.

ضرورت حیات بخشی به تشکل های دانشجویی برای جلوگیری از کج روی ها

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با اشاره به حوادث اخیر در کشور و محیط های دانشگاهی اضافه کرد: حیات بخشی به تشکل های دانشجویی جلوی بسیاری از سواستفاده گری ها و کج روی ها را می گیرد و منجر به مطالبه گری در چارچوب قانون می شود.

کلانتری ادامه داد: دانشجویان خواسته ها، مطالبات و اعتراض خود را می توانند در قالب تشکل ها ابراز کنند.

وی با بیان اینکه ماهیت و فلسفه وجودی تشکل ها با حرکت های ساختارشکنانه منافات دارد، افزود: تشکل های دانشجویی دنبال رفع مشکلات و مطالبه گری به حق است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با تاکید بر جان بخشی تشکل های دانشجویی بیان کرد: بخش اول معمای احیای تشکل ها به دانشجویان بر می گردد و بخش دیگر به تصمیم گیری ها و اقدامات مسئولان و فراهم کردن زیرساخت های لازم در این حوزه، که باید به آن توجه ویژه شود.

کلانتری با اشاره به اینکه کار تشکل ها فقط بیان مطالبه نیست، گفت: جهت دهی، پالایش، اعتلابخشی و هم راستا کردن مطالبات در افق توسعه و پیشرفت کشور از مهم ترین وظایف تشکل ها در مطالبه گری است‌ جهت دهی، پالایش، اعتلابخشی و هم راستا کردن مطالبات در افق توسعه و پیشرفت کشور از مهم ترین وظایف تشکل ها در مطالبه گری است .

وی با اشاره به اختلال در فرایند جامعه پذیری در محیط دانشگاهی افزود: فاصله گیری دو الی سه ساله افراد به واسطه شیوع کرونا در محیط دانشگاه ها و مراکز آموزشی منجر به اختلال در فرایند جامعه پذیری شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با تاکید بر بروزرسانی شیوه نامه های آموزشی در بخش های مختلف تصریح کرد: بسیاری از شیوه نامه ها و بخشنانه ها و سیاست گذاری های وزارت علوم تناسب چندانی با تحولات عصر فضای مجازی ندارد و باید اصلاح شود.

تدوین آیین نامه مطالبه گری در دانشگاه ها

کلانتری از تدوین آیین نامه مطالبه گری در دانشگاه ها خبر داد و اضافه کرد: محیط دانشگاهی فضایی مثبت و اثرگذار برای مطالبه گری در چارچوب قانون است.

وی با اشاره به مرزبندی اعتراض با اغتشاش افزود: آیین نامه مطالبه گری در دانشگاه ها ماهیت اصلی اعتراض و مطالبه گری را از اغتشاش و آشوب جدا می کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با بیان اینکه مطالبه گری فرصتی برای رفع نقص ها به شمار می رود، گفت: مطالبه گری یک نوع امر به معروف و نهی از منکر است و باید به آن توجه ویژه شود.

کلانتری با بیان اینکه تشکل های دانشجویی و دانشجویان نقش مهمی در حل نظام مسائل دارند، اضافه کرد: جوانان و کنش گران مطالبه گری در توسعه و پیشرفت اثرگذار هستند و باید به آنها بها داده شود.

وی با تاکید بر تمرین گفتگو در جامعه افزود: جامعه به شدت نیازمند آموزش گفتگو و استدلال است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با اشاره به آسیب های فضای مجازی در بخش های مختلف بیان کرد: عدم تعامل، تک محوری، انشقاق خانوادگی و همچنین طرد افراد از فضای حقیقی آموزشی و تحقیقی بخشی از آسیب های فضای مجازی بوده است.

نقد منجر به اصلاح امور می شود

کلانتری با بیان اینکه فرهنگ دانشگاه به دست دانشجویان تقویت می شود، گفت: دانشجویان در همه عرصه ها اثرگذار و نقش افرین هستند و این مهم بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه نقد و لزوم بر نقدپذیری افزود: نقدها منجر به اصلاح امور می شود و در راستای ارتقا، توسعه و پیشرفت موثر است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با اشاره به تنگناهای مالی و اعتباری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بیان کرد: کرونا آسیب های زیرساختی زیادی به دانشگاه ها وارد کرده که بخشی از آن مربوط به سوء مدیریت بوده و باید پاسخگو باشند.

کلانتری با بیان اینکه ضعف فرهنگی چالش اصلی جامعه امروز است، گفت: فرهنگ باید از حالت پیوستی خارج شود و در متن و بطن جامعه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اتفاقات اخیر خلاء های فرهنگی را برجسته کرد، افزود: بازسازی و ترمیم بخش فرهنگی باید در اولویت مسئولان قرار گیرد

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با انتقاد عملکرد ضعیف صدا و سیما حوزه جنگ شناختی بیان کرد: گروه‌های دانشجویی و تشکل‌ها در این زمینه ورود کرده و این بخش را تقویت کنند.