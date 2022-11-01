سرهنگ احمد شیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت محورهای شمالی گفت: شاهد تردد روان در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه و آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت هستیم.

وی افزود: محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه و آزادراه تهران - شمال دارای بارش پراکنده باران، آزادراه قزوین - رشت فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها گفت: ترافیک در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و در محور شهریار - تهران در برخی از مقاطع سنگین گزارش می‌شود.

شیرانی با اشاره به آخرین وضعیت جوی حاکم بر محورهای مواصلاتی گفت: بارش باران در برخی محورهای استان‌های قزوین، مازندران، البرز، تهران، اصفهان و خراسان شمالی گزارش شده است.

وی ادامه داد: بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی طی شبانه روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۸۰ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۵.۴، اوج تردد بین ساعات ۱۷ الی ۱۸ و کمترین تردد بین ساعات ۳ الی ۴ انجام شده است.

سرهنگ شیرانی خاطرنشان کرد: تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۱ آبان الی ساعت ۶ روز شنبه مورخ ۱۴ آبان از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

وی در پایان گفت: محورهای لاسم - ارجمند، واقع در استان مازندران و محور ریگان - ایرانشهر، واقع در استان کرمان تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود هستند.