خبرگزاری مهر- گروه هنر- علیرضا سعیدی: مدیران برگزاری همایش سراسری عاشیق‌های ایران (عاشیقلار) که از ساعت ۱۸ تا ۲۲ امروز سه شنبه دهم آبان ماه میزبان شهروندان تهرانی و علاقه مندان موسیقی عاشیقی در پردیس تئاتر تهران خواهند بود، با حضور در خبرگزاری مهر به تشریح برنامه‌های این رویداد موسیقایی پرداختند.

عاشیق سلجوق شهبازی مدیر هنری همایش سراسری عاشیق‌های ایران و مدیر خانه عاشیق‌ها، حسین عالم‌بخش مدیر پردیس تئاتر تهران، قریب منوچهری و حسین رضازاده دست‌اندرکاران برگزاری همایش سراسری عاشیق‌های ایران در بخش دوم این نشست رسانه‌ای بود که ارائه توضیحاتی از انگیزه‌ها و دغدغه‌های خود برای برپایی چنین رویدادهای موسیقایی از تلاش و برنامه‌ریزی برای استمرار برنامه‌های پژوهشی در حوزه موسیقی عاشیقی و موسیقی دیگر اقوام کشورمان در پردیس تئاتر تهران پرداختند.

همایش سراسری عاشیق‌های ایران (عاشیقلار) در قالب اجرای گروه‌های مختلف شرکت‌کننده از شهرهای مختلف کشور، به همراه بزرگترین اجرای گروهی و تجلیل از سرگروه‌های هنری عاشیق‌های ایران ساعت ۱۸ تا ۲۲ روز سه‌شنبه دهم آبان‌ماه به میزبانی پردیس تئاتر تهران وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود.

در این همایش که با افتتاحیه رسمی خانه عاشیق‌های ایران در پردیس تئاتر تهران نیز همراه خواهد بود، ضمن اجرای گروه کر بزرگ عاشیق‌ها متشکل از ۴۰۰ هنرمند به سرپرستی عاشیق سلجوق شهبازی چندین هنرمند پیشکسوت و شناخته موسیقی عاشیقی در نوبت‌های مختلف به اجرای برنامه می‌پردازند. از جمله اقداماتی که ستاد برگزاری این رویداد روی آن متمرکز شده، برگزاری یک رویداد خیریه به منظور کمک به آسیب‌دیدگان از زلزله مهرماه شهرستان خوی با مدیریت حسین رضازاده از دست‌اندرکاران ستاد برگزاری همایش، تجلیل از سرگروه‌های شرکت‌کننده و ارائه یک مقاله تخصصی در حوزه ادبیات عاشیقی توسط حسین سیامی است که قرار است در نوبت‌های مختلف پیش روی مخاطبان قرار گیرد.

انگیزه‌های آقای مدیر بعد از برگزاری یک جشنواره در حوزه هنری

حسین عالم بخش مدیر پردیس تئاتر تهران در ابتدای بخش دوم نشست رسانه‌ای همایش سراسری عاشیق‌های ایران (عاشیقلار) ضمن ارائه برخی از برنامه‌های این مجموعه فرهنگی هنری در ماه‌های پیش رو به استمرار برگزاری برنامه‌های موسیقایی در حوزه موسیقی اقوام ایران و همچنین موسیقی آیینی در پردیس تئاتر تهران تاکید کرد و گفت: برگزاری همایش عاشیق‌های ایران برای بنده و همکارانم مقدمه و تلاش برای آغاز راه جدیدی از فعالیت‌های پردیس تئاتر تهران است که امیدوارم با کنترل کرونا و بهبود شرایط فعلی بتوانیم با قدرت هرچه تمام تر میزبان شهروندان تهرانی باشی که همواره علاقه مندی خود را به آثار نمایشی خوب و استاندارد، موسیقی آیینی و موسیقی اقوام ایران نشان داده‌اند. بنابراین همایش پیش رو فقط بخشی از برنامه‌های ماست که امیدوارم نهایت آن رسیدن به مرحله تولید هم باشد

وی ادامه داد: زمانی که بنده افتخار همکاری با حوزه هنری را داشتیم، تلاش کردیم به واسطه یک گروه از هنرمندان «جشنواره نقالان علوی» را برگزار کنیم. جشنواره‌ای که یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های آن انتقال مدح و ستایش دوستداران امیرالمومنین در قالب نقالی به عموم مردم بود که عمدتاً با شکل موزه‌ای این گونه هنری – موسیقایی آشنا بودند. بسیار مفتخرم که این را اعلام کنم، بعد از برگزاری این جشنواره بود که نقالی و پرده خوانی واقعاً جان تازه‌ای گرفت و بسیاری از شهروندان علاقه‌مند شدند تا به‌واسطه تماشای آثار به اجرا در آمده در این جشنواره هنر نقالی و پرده خوانی را یاد بگیرند.

این نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر با اشاره به ویژگی‌های ممتاز موسیقی عاشیقی بیان کرد: به اعتقاد من موسیقی عاشیقی از جمله گونه‌های موسیقایی کشورمان است که دربرگیرنده نکات بسیار زیادی در حوزه‌های موسیقایی و آیینی و اعتقادی است و به نظرم وقت آن است که در بین شهروندان تهرانی جان تازه‌ای بگیرد. چرا که من از نزدیک شاهد بوده‌ام هنرمندان تلاشگری چون عاشیق سلجوق شهبازی چه زحمات فراوانی را برای اجرای این برنامه متقبل شدند.

این موسیقی می‌تواند یک رشته دانشگاهی باشد

وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در حوزه ریاست و معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در توسعه و ترویج موسیقی آیینی و موسیقی نواحی گفت: موسیقی عاشیقی یک مکتب بسیار ارزشمند در حوزه موسیقی اقوام ایران است و به طور حتم برگزاری چنین همایش‌هایی می‌تواند در زنده ماندن این هنر ارزشمند تاثیرگذار باشد. البته برگزاری چنین رویدادهایی نیازمند پشتوانه علمی است که امیدوارم با تاسیس کانون یا خانه موسیقی عاشیق‌ها در پردیس تئاتر تهران بتوانیم فعالیت‌های ثمربخشی را برای توسعه فعالیت‌های آکادمیک در این حوزه موسیقایی انجام دهیم. این موسیقی قطعاً حرف‌های زیادی برای گفتن دارد که می‌تواند حتی در قالب دروس دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد.

برگزاری همایش عاشیق‌های ایران برای بنده و همکارانم آغاز راه جدیدی است که امیدوارم با کنترل کرونا و بهبود شرایط فعلی بتوانیم میزبان شهروندان تهرانی باشیم که همواره علاقه مندی خود را به آثار نمایشی خوب و موسیقی آیینی و موسیقی اقوام ایران نشان داده‌اند عالم بخش تصریح کرد: اگر اکنون هنر تعزیه توانسته در قالب هنری بسیار ارزشمند به عنوان یک رشته تحصیلی دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد، من حتم دارم موسیقی نواحی ایران نیز دارای چنین قابلیت‌های ارزشمندی است که بتواند در حوزه‌های تخصصی دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد. این هنرها دارای یک پشتوانه مردمی است که اگر همه مدیران و مسئولان فرهنگی کشور دست به دست هم دهند می‌توان از برگزاری چنین همایش‌ها و رویدادهایی بیشترین بهره برداری را کرد. این موسیقی‌ها می‌تواند سخت‌ترین روحی مردم یک جامعه را بانشاط کند و شرایطی را فراهم سازد که یکی از مولفه‌های آن امید به آینده و زندگی است. این موسیقی‌ها سرشار از بار معنوی و اعتقادی است که ریشه در باورهای الهی هنرمندانی دارد که وقتی ساز به دست می‌گیرند باید وضو داشته باشند.

مدیر پردیس تئاتر تهران در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در حوزه ریاست و معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در توسعه و ترویج موسیقی آیینی و موسیقی نواحی افزود: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ماه‌های اخیر نهایت تلاش خود را انجام داده تا در حوزه تولید موسیقی خوب و با کیفیت پیشتاز باشند. در این راه نیز کوشش داشته تا با شناسایی و پژوهش در حوزه‌های مختلف موسیقایی به ویژه موسیقی اقوام ایران شرایطی را فراهم سازد که هم شاهد تولیدات ارزشمند و دارای سطح ارزشمند علمی موسیقایی و هم موسیقی‌های مردم پسندی باشیم که در سطح عمومی جامعه نیز بتواند جریان موثری داشته باشد. کما اینکه استقبال بسیار چشمگیر مردم از رویدادهای موسیقایی جشنواره ایران زیبا و حضور پررنگ گروه‌های مختلف موسیقی وابسته به سازمان در رویدادهای مهمی چون جشنواره موسیقی گواه مهمی بر این ادعاست که برای مجموعه ما بسیار حائز اهمیت است.

شنیدن یک موسیقی دل‌نشین که همه برای انجامش زحمت کشیدند

عالم بخش درباره برخی از دلایل خود از انتخاب موسیقی عاشیقی برای برگزاری این همایش گفت: به طور حتم موسیقی اقوام ایران رنگین کمانی از انواع و اقسام موسیقی‌هایی است که هرکدام دربرگیرنده جذابیت‌های فراوانی است. در این بین موسیقی عاشیقی که علاوه بر آذربایجان در گستره‌های جغرافیایی دیگر کشورمان نیز پراکنده شده‌اند از پرمخاطب ترین و ارزشمندترین گونه‌های موسیقایی است که می‌تواند برای هر شنونده جذاب و شنیدنی باشد. موسیقی‌هایی که به قدری دل نشین و ارزشمندند که شنیدنی‌ترین نوحه‌ها و اذان‌ها متعلق به هنرمندانی است که در این عرصه حضور جدی و تاثیرگذاری داشتند.

وی تصریح کرد: همایش عاشیقلار هم نتیجه چنین رویکرد اعتقادی و مردمی به موسیقی است که برای برگزاری آن مدیریت و معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مدیریت امور موسیقی و پردیس تئاتر تهران در قالب یک پروژه مشترک هر آنچه در توان داشتند انجام دادند تا بتوانیم در این شرایط در التیام حال شهروندان تهرانی اقداماتی را انجام دهیم.

در همایش عاشیق‌های ایران چه اتفاقاتی می‌افتد؟

رقیب منوچهری از برگزار کنندگان همایش سراسری عاشیق‌های ایران (عاشیقلار) هم در بخش دیگری از این نشست رسانه‌ای ضمن ارائه جزییات همایش توضیح داد: طی تازه‌ترین برنامه ریزی هایی که انجام گرفته همایش در بخش‌های پژوهشی و اجرایی و کمک به زلزله زدگان خوی میزبان مخاطبان است. ما در بخش پژوهشی پنل‌های تخصصی را همراه با اجرای موسیقی در نظر گرفته‌ایم که طی آن تعدادی از پژوهشگران و هنرمندان موسیقی کشورمان مقالات و سخنرانی‌هایی را با موضوع تاریخ نگاری موسیقی عاشیق‌ها، برگزاری نمایشگاه با موضوع موسیقی عاشیقی به مخاطبان ارائه می‌دهند.

وی افزود: در بخش اجرایی هم برترین گروه‌ها و هنرمندان موسیقی عاشیقی علاوه بر اجرای بزرگترین کنسرت موسیقی عاشیقی، تعدادی از هنرمندان فعال این عرصه از جمله سخاوت صابر از ارسباران، نصرت‌الله زرگر از همدان، نوروز چمنی از اهر، رسول اجاقلو از تبریز، شهباز سلیمانی از تبریز، گروه بالابان به سرپرستی فرامرز گوزلی، اکبرزارعی از منطقه قره داغ، ایرج خداوردی از مشکین شهر، ستار برازش از میاندوآب، بهمن محیطی از خلخال، یوسف عباسپور از منطقه دیریلی، غلامرضا کمیجانی از استان مرکزی، احمد شهبازی از قزوین، سعید صفری از منطقه خدافرین، یوسف حسین زاده از کرج، محمد پوراسماعیلی از منطقه ارس، علی رضا بخشی از کلیبر، خدمت شکوری از منطقه افشار و انگوران، فرج مرادی از هشتگرد و نظر آباد، علی طالبی از شهریار، جمشید عبدی از میانه، بلود صالحپور از تبریز، یاشار عباسی از پارس آباد برنامه‌های خود را در قالب کنسرت‌ها ۳ تا ۵ دقیقه‌ای اجرا می‌کنند.

همایش عاشیق‌ها، زلزله خوی و دعوت از خیرین

منوچهری در باره بخش همدردی با آسیب‌دیدگان زلزله خوی هم گفت: یکی از اتفاقات مهمی که طی هفته‌های گذشته صورت گرفت، وقوع زلزله شهرستان خوی بود که خوشبختانه آسیب جانی نداشت اما بسیاری از منازل و ساختمان‌ها بر اثر شدت زلزله آسیب دیده و بسیاری از شهروندان خویی را بی خانمان کرد. از این جهت تصمیم داریم در پروژه همایش عاشیق‌ها، ویژه برنامه‌هایی را به همین مناسبت برگزار کنیم که طی آن افراد خیر بتوانند برای ترمیم و بازسازی صدمات ناشی از زلزله همراه ما باشند.

وی ادامه داد: متاسفانه اتفاقات و التهابات اخیر شرایطی را ایجاد کرد که زلزله خوی چندان که باید در رسانه‌ها منعکس نشود، بنابراین برگزاری همایش سراسری عاشیق‌های ایران فرصتی است که هم وطنان عزیزما برای ابراز همدردی با آسیب دیدگان این زلزله آستین بالابزنند و با کمک‌های خیرخواهانه خود همراه این پروژه باشند.

حسین رضا زاده یکی دیگر از برگزارکنندگان همایش عاشیقلار هم در این نشست رسانه‌ای بیان کرد: متاسفانه در تاریح سیزدهم مهر ماه سال جاری زلزله شدیدی در شهرستان خوی اتفاق افتاد که اتفاق جانی نداشت اما بالای ۱۰ هزار نفر مصدوم و بسیاری از خانه‌های مسکونی این شهر نیز تخریب شد. بنابراین همه این موارد نیازمند بازسازی هستند که امیدوارم با یاری و مساعدت مسئولان بتوانیم شرایط مطلوبی را برای آسیب دیدگان فراهم کنیم.

این کارشناس مسائل فرهنگی اجتماعی با اشاره به امکانات محدود کمک رسانه به آسیب دیدگان زلزله توضیح داد: متاسفانه همان گونه که آقای منوچهری به آن اشاره داشت، اتفاقات و التهابات اخیر کشور شرایطی را ایجاد کرد که آسیب‌ها و پسامدهای منفی زلزله خوی آنچنان که باید در رسانه‌ها منعکس نشود و به تبع آن نیز کمک‌های مردمی کمتری به سمت این منطقه روانه شود. این خیلی درد بزرگی برای ما بود و هست. به همین خاطر تصمیم گرفتیم تا از هر ابزار و وسیله‌ای کمک بگیریم تا بتوانیم کمک‌های بیشتری را به مردم زلزله زدی تقدیم کنیم. اتفاقاً در این شرایط بود که استاد شهبازی با ما تماس گرفتند و اعلام آمادگی خود را برای کمک به واسطه برگزاری همایش عاشیقلار اعلام کردند. ما هم از این پیشنهاد با تمام وجود استقبال کردیم و بنا بر این شد که بنده به عنوان هماهنگ کننده و رابط شهرستان خوی با همایش شرایطی را فراهم کنم تا بتوانیم بخشی از این رویداد را به کمک به زلزله زدگان خوی اختصاص دهیم.

یک درخواست از مسئولانی که فقط می‌شنوند

عاشیق سلجوق شهبازی مدیر هنری همایش سراسری عاشیق‌های ایران در بخش پایانی این نشست نیز ضمن دعوت از همه مدیران فرهنگی و سیاسی کشورمان برای حضور در این همایش گفت: ممکن است دیگر شاهد چنین اتفاق بزرگی در حوزه موسیقی عاشیقی نباشیم. بنابراین دوست داریم که مسئولان فرهنگی در این برنامه حضور داشته باشند تا به عظمت موسیقی عاشیق‌ها پی ببرند و اگر دوست داشتند حمایت‌های بیشتری در این زمینه داشته باشند. شاید این رویداد موجب شد مدیران عزیز هنرمندانی را ببینند که بهترین و با ارزشمندترین هنر را به یدک می‌کشند اما متاسفانه اقشار آسیب‌پذیری هستند که چشم امیدشان به حمایت معنوی مدیرانی است که وظیفه اصلی شان حمایت از هنرمندان است.

سلجوق شهبازی: اگر مدیران این فرهنگسراها علاوه بر نگاه تخصصی به حوزه موسیقی نواحی با نگاه حمایت گرایانه به هنرمندان این عرصه از آنها برای اجرای برنامه در مجموعه‌های خود دعوت کنند، خیلی زود شاهد خروجی عالی و موثری از این مجموعه‌ها هستیم وی با انتقاد از کمبود حمایت‌های مالی و معنوی از هنرمندان موسیقی نواحی ایران توسط ارگان‌های دولتی تصریح کرد: در این مدت با بسیاری از مسئولان و مدیران فرهنگی زیادی صحبت کردم تا بتوانم در حد امکان از آنها برای کمک به هنرمندان حمایت‌هایی را دریافت کنم. آنها نیز همواره به حرف‌های من به دقت گوش داده‌اند اما متاسفانه در کم‌ترین شکل و وقت ممکن بود که توانستم از این حرف زدن‌ها و گوش دادن‌ها خروجی مناسبی دریافت کنم. البته جا دارد بازهم از مسئولان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران قدردانی کنم که شرایط برگزاری این همایش و افتتاح خانه موسیقی عاشیق‌ها را برای ما فراهم کرد تا بتوانیم به سهم خود در این شرایط جامعه فضای مناسبی را به لحاظ روحی ایجاد کنیم.

این هنرمند موسیقی نواحی با اشاره به تعدد فرهنگسراهای مختلف در شهر تهران پیشنهاد داد: همایش موسیقی عاشیقلار یک روز برگزار می‌شود. اما من اعتقاد دارم با توجه به تعدد فرهنگسراهای شهر تهران و اسامی خوبی که برای هریک از آنها برگزیده شده می‌توانیم در هر روز از سال و در هر کدام از این فرهنگسراها اجرای موسیقی نواحی داشته باشیم. موسیقی‌هایی که می‌تواند به احیای کارکرد این فرهنگسراها کمک قابل توجهی داشته باشد. من بر این باورم که اگر مدیران این فرهنگسراها علاوه بر نگاه تخصصی به حوزه موسیقی نواحی با نگاه حمایت گرایانه به هنرمندان این عرصه از آنها برای اجرای برنامه در مجموعه‌های خود دعوت کنند، خیلی زود شاهد خروجی عالی و موثری از این مجموعه‌ها هستیم که هر کدام می‌توانند نماینده بخشی از جغرافیای ایران عزیز ما باشند و در آرام کردن روح شهروندان نقش مهمی ایفا کند.

تاسیس یک قرارگاه فرهنگی هنری برای پرداخت خمس و زکات!

حسین عالم بخش مدیر پردیس تئاتر تهران هم در پایان این نشست خبری تاکید کرد: ما در پردیس تئاتر تهران انگیزه‌ها و برنامه‌های زیادی برای اجرا داشتیم که متاسفانه ماجرای کرونا کارهایمان را به عقب انداخت اما امیدوارم با برگزاری چنین همایش‌هایی که به اعتقاد من قرارگاه جهادی تئاتر تهران است بتوانیم برنامه‌های موثری را برای شهروندان تهرانی تقدیم کنیم. ما همین چندی پیش بود که به واسطه همکاری و همراهی تعدادی از هنرمندان ارزنده تئاتر کشورمان پویش «تئاتر برای همه بچه‌ها» را در روستاها و شهرهای کوچک استان تهران آغاز کردیم که خوشبختانه استقبال بی نظیری از آن شد.

وی با اشاره به حمایت‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حوزه‌های حمایتی افزود: با تکیه بر مواردی که به آن اشاره کردم، ما این آمادگی را داریم که در قالب این پویش جهادی به کمک کودکان و نوجوانان زلزله زده شهرستان خوی بشتابیم و با این اقدام جهادی بتوانیم دل این عزیزان را به سهم خود شاد کنیم. جالب است بدانید همین گروه جهادی چندی پیش هم در مسیر راه پیمایی اربعین به اجرای برنامه پرداخت که خیلی هم سرو صدا کرد و فکر می‌کنم برای ما حکم خمس و زکاتی را دارید که می‌توانیم به سهم خودمان انجام دهیم.