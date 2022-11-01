فعالیت ۲۵۰ گروه جهادی دانش آموزی در مناطق محروم خراسان جنوبی

سرهنگ محسن امانتی در گفت و گو با مهر با اشاره به حضور بیش از ۵۵۰ هزار دانش آموز در هشت سال دفاع مقدس بیان کرد: بسیج دانش آموزی به واسطه دلاوری و ایثارگری‌های دانش آموزان در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، کارنامه درخشانی دارد.

وی با بیان اینکه توطئه‌های دشمن از هشت سال دفاع مقدس هنوز ادامه دارد، افزود: امروز دشمن به دنبال این است تا در زیست بوم مجازی که به دلیل کرونا ایجاد شده، دانش آموزان را فرهنگ ناب و اصیل اسلام دور کند.

سرهنگ امانتی با بیان اینکه بسیج دانش آموزی خودسازی، جامع سازی و تمدن سازی را در دستور کار دارد، گفت: برنامه‌ریزی این سازمان در سه مقطع تحصیلی تحت عنوان امیدآوران، پویندگان و پیشگامان صورت می‌گیرد و سه کلید واژه جوانان، امیدآفرینی را سرلوحه کار با دانش‌آموزان قرار داده‌ایم.

وی با بیان اینکه ۸۰ آموزشگاه در استان طرح‌های تربیتی را برعهده دارند، اظهار کرد: با اجرای برنامه‌های تربیتی تلاش می‌کنیم سه رکن اصلی شامل مسجد، مدرسه و منزل را به هم متصل کنیم.

مسئول بسیج دانش آموزی خراسان جنوبی برگزاری اردوهای راهیان نور ویژه پایه دهم، اجرای طرح آیه های تمدن، برگزاری مسابقات علمی و اردوهای جهادی را از برنامه‌های اجرایی برای این قشر عنوان کرد.

سرهنگ امانتی از توزیع هفت هزار و ۵۰۰ بسته لوازم در تابستان امسال بین دانش آموزان نیازمند استان خبر داد و گفت: همچنین ۵۰۰ بسته معیشتی بین دانش آموزان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه در تابستان گذشته بهسازی و زیباسازی ۱۰۷ مدرسه توسط شش هزار نفر روز دانش آموز انجام شد، گفت: به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی ۱۵ عنوان برنامه محوری در قالب فرهنگی، علمی و ورزشی در مدارس و مناطق مختلف استان برگزار می‌شود.

سرهنگ امانتی با بیان اینکه ۲۵۰ گروه جهاد علمی و آموزشی در سطح مناطق کمتر توسعه یافته استان فعال می‌شوند، افزود: طرح یاوران ولایت با نگاه تمدن‌سازی و جامعه‌سازی در بسیج دانش‌آموزی اجرا می‌شود.