کمترین حملات سایبری را در حوزه سلامت داشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر، در همایش نکوداشت پدافند غیرعامل در نظام سلامت با عرض تسلیت به دلیل شهادت هموطنان در حادثه شاهچراغ و با یاد شهدای مدافع سلامت، گفت: کشور ما موقعیت حساسی دارد. چنانکه از دو سوی شمال و جنوب به آب‌های آزاد و از شرق و غرب راه‌های زمینی زیادی دارد و در واقع محل اتصال از جهات مختلف است و به همین جهت دشمنان چشم طمع به آن دوختند تا این یکپارچگی و استواری را مورد تهدید قرار دهند.

رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت بهداشت ادامه داد: کشور ما در معرض خطر تهدیدات به شکل طبیعی و بشر ساخت است و اگر بخواهیم از حوادث طبیعی بگوییم در بحث زلزله هیچ نقطه سبز و آبی در نقشه ایران نداریم و همه نقاط کشور تحت خطر زلزله است و سالانه به دفعات این زمین مقدس به لرزه می‌افتد.

وی افزود: در بحث سیل و آتش سوزی هم به دلیل تغییرات محیطی و اقلیمی هم جهان و هم کشور ما تحت خطر است و این امر ما را مورد آسیب قرار داده است. در عین حال شاید یکی از تهدیدات جدی آینده مشکل آب، ریزگردها و… است که می‌تواند کشور را در معرض تهدید قرار دهد.

میعادفر ادامه داد: عوارض انسان ساخت اعم از تهدیدات زیستی، سایبری، شیمیایی، هسته‌ای و…، نیز می‌تواند کشور را تهدید کند. در پاندمی کرونا همه جهان قریب به دو سال پیوسته درگیر بودند و در همه عرصه‌ها کشور ما را هم تحت تأثیر قرار داد. البته تلاش و همت دانشمندان ما سبب شد از این بحران گذر کنیم. زمانی روزانه بیش از ۷۰۰ مرگ کرونایی داشتیم، هیچ کشوری هم واکسن به ما نمی‌داد و مدتی بعد دنیا برای اینکه بازار واکسن خود را حفظ کند به ما واکسن داد. خوشبختانه با تلاش کادر سلامت از این سختی عبور کردیم و اکنون روزهای مرگ و میر صفر کرونا را طی می‌کنیم و آمار ما در مقابل کشورهای اروپایی بسیار کم‌تر است.

وی با بیان اینکه صنایعی که در کشور فعال هستند باید مورد توجه قرار گیرند، گفت: در دو یا سه ماه گذشته چند اتفاق شیمیایی داشتیم که پاسخ به موقع و دقیق نظام سلامت سبب شد مرگ و میری در این زمینه رخ ندهد.

میعادفر با تاکید بر اهمیت مقابله با تهدیدات سایبری، گفت: موضوع سایبری یکی از مباحث جدی است که نقاط مهم مانند پرونده الکترونیک و دیسپچ‌های اورژانس ممکن است مورد حمله قرار گیرد. هرچند که خوشبختانه در حوزه سلامت کمترین حمله سایبری را داشتیم، اما در سایر بخش‌ها شاهد بروز مشکلاتی بودیم. در زمینه تهدیدات پرتوی ما در حاشیه دو جنگ اوکراین و روسیه و جنگ قره‌باغ هستیم و این‌ها مسائل هسته‌ای دارند که باید بدانیم در صورت وقوع مشکل ما چقدر آمادگی مقابله داریم؟. باید بدانیم چه تمهیداتی اندیشیده شده است که اگر خدایی نکرده اتفاقی افتاد توانایی مقابله داشته باشیم.

وی تاکید کرد: حوزه سلامت یکی از حوزه‌های حساس و حیاتی است و استمرار خدمات بهداشت و اورژانس اهمیت است زیرا در هر حادثه اگر خدمات بهداشت و درمان متوقف شود مرگ و میرها افزایش می‌یابد. در بحث زیرساخت‌ها مشکلات زیادی داریم و در مبحث ایمنی بیمارستان‌ها چالش‌های زیادی وجود دارد بیمارستان‌های قدیمی برخی در حال مقاوم سازی هستند اما برخی دیگر باید از نو ساخته شوند.

رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: در موضوع جوانی جمعیت بر اساس ماده ۶۵ قانون، وزارت بهداشت و سازمان پدافند غیرعامل باید در راستای افزایش جمعیت فعالیت کنند تا در این گام هم موفق باشیم‌. این موضوع بسیار مهم و از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری است. ۱۰ درصد جمعیت به سمت سالمندی است و تا بیست سال دیگر سالمندی به ۳۰ درصد افزایش می‌یابد و نگهداری این جمعیت مهم است. آمارها نشان دهنده رشد شکننده جمعیت است و باید اقدامات مقتضی انجام شود.

وی به موضوع تجمعات انبوه اشاره کرد و گفت: راهپیمایی بزرگ جهان اسلام در اربعین از مهم‌ترین این تجمعات است‌. وزارت بهداشت در حوزه امنیت زائرین تلاش می‌کند امسال بیش از ۳.۵ میلیون نفر از ایران در این راهپیمایی شرکت کردند و کشور عراق پذیرای بیش از ۲۱ میلیون نفر جمعیت بود. این بزرگ‌ترین تجمع شیعیان جهان است که حتی از سایر ادیان هم در این راهپیمایی شرکت می‌کنند. امسال ما نگرانی‌های جدی گرما را داشتیم اما برگزاری راهپیمایی اربعین با موفقیت انجام شد.

رئیس سازمان اورژانس کشور تصریح کرد: تشکیل کارگروه‌های تخصصی پدافند غیرعامل در سلامت در دستور کار است. در ایام کرونا بیشتر در حوزه زیستی فعال بودیم اما اولین درخواست ما تشکیل کارگروه تخصصی است. رصد و پایش تهدیدات نوین و کلاسیک نیز اهمیت بالایی دارد.