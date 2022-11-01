به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سلام بچه ها» تاریخ شفاهی شکل گیری و گسترش مجله سلام بچه‌ها که تحقیق و تدوین آن بر عهده مهدی خوجه گی بوده است فردا چهارشنبه ۱۱ آبان رونمایی می‌شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دهه شصت و هفتاد دوره اوج و شکوفایی ادبیات کودک‌ونوجوان بود. در گستره مجلات کودک و نوجوان، کیهان بچه‌ها و رشد از نشریات مهم سال‌های پس از انقلاب اسلامی هستند اما در کنار این مجله‌های سراسری، نشریات کودک‌ونوجوان دیگری هم بود با گستره کمتری منتشر می‌شد که گاه مردمی بود و گاه به نهاد یا سازمان خاصی وابستگی داشت.

نشریه «سلام بچه‌ها»، یکی از این مجلات است که توسط دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم منتشر می‌شد و پس از مدتی کوتاه به یکی از نشریات موفق و شناخته‌شده در کشور تبدیل شد. در این کتاب که حاصل مصاحبه با دست‌اندرکاران این نشریه است، به‌دنبال ثبت تجربه نشریه کودک‌ونوجوان «سلام بچه‌ها»، شناخت زمینه‌های شکل‌گیری و علت‌های اوج‌گیری آن هستیم.»

مراسم رونمایی این کتاب با حضور محمد خوجه گی، محمد حمزه زاده، مدیر سابق بنیاد ملی کتاب؛ سید سعید هاشمی، سردبیر مجله سلام بچه‌ها؛ علی جانبازی، رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان از ساعت ۱۴:۳۰ در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌شود.

این کتاب با ۳۱۲ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۷۰ هزار تومان توسط انتشارات راه یار منتشر شده است.