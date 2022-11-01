به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در بحرین از پاپ فرانسیس خواستند در جریان سفر این هفته خود به این کشور از مجازات اعدام انتقاد و از زندانیان سیاسی در بحرین دفاع کند.

بر اساس این گزارش، خانواده‌های این زندانیان در نامه سرگشاده ای که توسط مرکز حقوق بشر و دموکراسی در لندن منتشر شده، از پاپ خواستند در سفر این هفته خود به بحرین درباره نقض مکرر حقوق بشر سخن بگوید.

این نامه توسط خانواده‌های ۱۲ فردی نوشته شده است که در زندان‌های بحرین به اعدام محکوم شده اند.

در این نامه آمده است: هنوز اعضای خانواده‌های ما پشت میله‌های زندان هستند و هر لحظه ممکن است حکم اعدام آنها اجرا شود در حالی که این حکم ناعادلانه است. بسیاری از آنها به این دلیل به اعدام محکوم شده اند که در اعتراضات مربوط به مطالبه دموکراسی شرکت کردند.

آنها در این نامه از پاپ خواستند که در سفر به بحرین از مقامات این کشور بخواهد که مجازات اعدام را لغو و احکام صادره علیه اعضای خانواده آنها را تخفیف دهند.

بحرین حکم اعدام را تعلیق کرده بود اما در سال ۲۰۱۷ میلادی بار دیگر صدور احکام اعدام را از سر گرفت. مقامات رژیم بحرین هزاران معترض، روزنامه نگار و فعال را از زمان اعتراضات ضد دولتی در سال ۲۰۱۱ میلادی بازداشت کرده است.

در سال ۲۰۱۸ کلیسای کاتولیک رومی به شکل رسمی آموزه‌های خود را تغییر داده و مجازات اعدام را از نظر اخلاقی غیرقابل قبول اعلام کرد و پاپ فرانسیس درخواست‌هایی برای ممنوعیت آن در سراسر جهان ارائه کرد.

همچنین مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین نامه‌ای سرگشاده از طرف علی الحاج خطاب به پاپ فرانسیس منتشر کرد که در آن علی الحاج خود را زندانی عقیدتی معرفی و اعلام کرد، در آستانه صدور حکم ۱۰ سال حبس به اتهام شرکت در اعتراضاتی در حمایت از دموکراسی قرار دارد.

در ادامه این نامه آمده است: به نام انسانیت از شما می‌خواهم پادشاه بحرین را به پایبندی به صلح و آزاد کردن من و تمامی زندانیان سیاسی بحرین تشویق کنید.

این در حالی است که سخنگوی آل خلیفه در این باره گفت: هیچ فردی در بحرین به دلیل اعتقاداتش بازداشت نشده و قانون اساسی بحرین حامی آزادی بیان است، اما در مواردی که افراد به خشونت و عداوت تشویق کنند، لازم است از آنها بازجویی شده و در صورت لزوم محاکمه شوند، در هر حال دولت با هیچ بدرفتاری، مسامحه نمی‌کند.

لازم به ذکر است که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان قرار است سوم نوامبر (۱۲ آبان ماه) برای شرکت در نشست «گفت‌وگوی شرق و غرب» وارد بحرین شود.