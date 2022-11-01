به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن پور امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران از ساماندهی و حفاظت از پادگان ۰۷ خرم آباد با همکاری ارتش خبر داد و اظهار داشت: در نشست با سرهنگ «آذین» فرمانده تیپ ۲۸۴ لرستان و دیگران فرماندهان این تیپ بر همکاری و تعامل دو جانبه در خصوص ساماندهی پادگان ۰۷ خرم آباد و دیگر بناها و اماکن تاریخی در اختیار ارتش تاکید شد.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه محوطه و ۱۱ ساختمان قدیمی پادگان ۰۷ خرم آباد در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، ضروری است نسبت به حفاظت و نگهداری از این مجموعه با همکاری ارتش جمهوری اسلامی و بر اساس ضوابط میراث‌فرهنگی اقدامات لازم انجام شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان به وجود چند اثر تاریخی از جمله معبد «مهری» و یک آسیاب در پادگان «باباعباس» خرم آباد اشاره کرد و افزود: معبد «مهری» با بیش از دو هزار و ۲۰۰ سال قدمت توسط ارتش جمهوری اسلامی سالم نگهداری شده و برای حفاظت از آن با همکاری میراث‌فرهنگی مرمت آن به زودی آغاز خواهد شد.

حسن پور بیان داشت: چندین تپه و اثر تاریخی، فرهنگی در دیگران پادگان‌های ارتش در لرستان نیز وجود دارد که حفاظت از آن توسط ارتش به نحو مطلوبی صورت گرفته است.

وی گفت: سرهنگ «آذین» فرمانده تیپ ۲۸۴ لرستان نیز در این نشست از آمادگی ارتش برای همکاری و تعامل در راستای حفاظت از آثار تاریخی، فرهنگی در پادگان‌های استان خبر داد.