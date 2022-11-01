اختتامیه دومین جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه ساوه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمودی فر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوه از برگزاری آئین اختتامیه دومین جشنواره منطقه‌ای فیلم کوتاه ۱۲۰ ثانیه‌ای خبر داد و بیان داشت: این جشنواره با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای سینمایی و روز آمد کردن دانش و مهارت‌های سینمایی، گسترش و جذب مخاطبان فیلم کوتاه و تقویت جایگاه فیلم کوتاه برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: فراخوان این جشنواره در سال ۱۴۰۰ در دو بخش داستانی و مستند با موضوع آسیب‌های اجتماعی و امربه معروف و نهی از منکر در استان‌های مرکزی- قم- البرز- همدان و قزوین توزیع و در نهایت ۸۳ اثر توسط دبیرخانه دریافت شد که پس از داوری ۲۵ اثر به بخش مسابقه راه یافت.

محمودی فر در ادامه اظهار داشت: هنر اگر ماندگاری و تأثیر نداشته باشد ارزش ندارد و اگر نتواند جامعه را به سوی رشد و آگاهی سوق دهد هنری موفق نبوده است.

وی گفت: فیلم یک ویژگی دارد و آن ویژگی زبان گویا و راحت آن برای انتقال مفاهیم که از این رو می‌توان از فیلم در راستای انتقال مفاهیم فرهنگی و اعتقادی استفاده کرد.

افشین حسینی معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی ضمن تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان اختتامیه دومین جشنواره فیلم منطقه‌ای کوتاه ۱۲۰ ثانیه و محکوم کردن جنایت تروریستی داعش اظهار داشت: آثار سینمایی، ویژگی خاص خود را دارد و اصلی ترین عنصر آثار هنری در این بخش داشتن مخاطب عام می‌باشد و وابستگی حوزه سینما به تماشاگر است.

وی افزود: در حوزه سینما باید زیر ساخت‌ها بیشتر از گذشته فراهم شود تا هنرمندان علاقه مند بتوانند به تولید آثار عالی بپردازند.

حسینی تصریح کرد: تولید کنندگان فیلم کوتاه ۱۲۰ ثانیه به زیبایی شناسی و مفهوم سازی با نگاه ویژه ای پرداخته بودند که تأثیر گذاری و مفهوم سازی از ویژگی‌های بارز این هنر در ذهن مخاطب است.

وی افزود: با توجه به برگزاری چندین جشنواره استانی، منطقه‌ای و داشتن پتانسیل در شهرستان ساوه، به برگزاری این جشنواره به صورت ملی تأکید کرد.

در ادامه هیأت داوران این جشنواره آقایان ابوالفضل جلیلی- سید موسی حسینی و مهدی فرقانی پور، برگزیده‌های جشنواره را اعلام کردند.

هیئت داوران دومین جشنواره منطقه‌ای فیلم کوتاه ۶ اثر را شایسته تقدیر دانسته و لوح تقدیر و جایزه نقدی ۵ میلیون ریالی را اهدا به فیلم داستانی گوشزد به کارگردانی آقای مهدی کشتکار از استان قم، فیلم داستانی زبان خوش به کارگردانی آقای اشکان پیری از شهرستان ساوه، فیلم داستانی حیات به کارگردانی آقای مسلم آقا کوچک از کرج، فیلم داستانی وقت نماز به کارگردانی آقای علی اکبر عسگری از استان قم، فیلم داستانی همبازی به کارگردانی آقای حسین هاشم پور از شهر اراک و فیلم‌های داستانی نمایش خیابانی و تناتو به کارگردانی خانم فرناز صفایی از شهرستان ساوه اهدا کرد.

همچنین هیئت داوران جشنواره، یک اثر را به عنوان فیلم اولی شایسته تقدیر دانسته و لوح تقدیر و جایزه ۵ میلیون ریالی را به فیلم آغوش به کارگردانی آقای آراد ملکی بیگدلی از شهرستان ساوه اهدا کرد.

هیئت داوران جشنواره از ۲ بازیگر کودک برای حضور در جشنواره تقدیر کرده و لوح تقدیر و جایزه ۳ میلیون ریالی را به حسین ساده، بازیگر فیلم نمایش خیابانی و ستایش مشهد یاری بازیگر فیلم آغوش اهدا کرد.

هیئت داوران جشنواره، تدوین فیلم آغوش را شایسته تقدیر دانست و لوح تقدیر و جایزه ۴ میلیون ریالی را به عنوان تدوینگر برتر، به خانم فریبا احمدی اهدا کرد.