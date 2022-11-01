حجت الاسلام سید لطف الله حیات الغیب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در شهرهای مختلف لرستان اظهار داشت: این راهپیمایی ساعت ۱۰ صبح در میدان شهدا، پل شهدا، سه راه اسدآبادی به سمت مصلای الغدیر خرم آباد برگزار می‌شود.

وی از برگزاری این مراسم در میدان تختی به سمت مسجد امام (ره) بروجرد رأس ساعت ۱۰ صبح خبر داد و گفت: همچنین این مراسم از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه در میدان امام حسین (ع) الیگودرز به سمت مصلای نماز جمعه این شهر برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان بیان داشت: همچنین این مراسم رأس ساعت ۱۱ در میدان شهید صادقی ازنا به سمت مصلای نماز جمعه این شهر، ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه در میدان امام حسین (ع) دورود به سمت مصلای این شهر، ساعت ۱۱ صبح در میدان شهید بهشتی پلدختر، خیابان امام (ره) به سمت مصلای نماز جمعه این شهر، ساعت ۱۱ صبح در مسجد صاحب الزمان (عج) کوهدشت، میدان شهدا، چهار راه الله اکبر به سمت مسجد صاحب الزمان (عج)، ساعت ۱۱ صبح در میدان امام (ره) سلسله به سمت مصلای نماز جمعه، ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه در میدان امام (ره) دلفان به سمت مصلای نماز جمعه این شهر، ساعت ۱۱ صبح در خیابان بسیج چگنی به سمت مصلای نماز جمعه این شهر و همچنین ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه در خیابان امام (ره) به سمت مصلای نماز جمعه این شهر برگزار می‌شود.