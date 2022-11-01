اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان به کشاورزی قراردادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، سید جواد ساداتی‌نژاد امروز در اجلاس تجارت محصولات کشاورزی و غذا که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با تاکید بر حمایت از تولید و کشاورزی گفت: در راستای حمایت از کشاورزان، بحث کشاورزی قراردادی در داخل کشور آغاز شده است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: مهم‌ترین ابزار حمایت از کشاورزان و تولید در دنیا کشت قراردادی است و این در حالی است که فقط یک درصد از محصولات تولیدی در بخش کشاورزی در کشورمان از این روش تولید می‌شد، اما به صورت متوسط در دنیا ۴۰ درصد از محصولات کشاورزی از طریق کشت قراردادی و تأمین مالی از این روش تولید می‌شود.

وی بیان داشت: با اقدامات و بررسی‌هایی که سال گذشته در دولت انجام شد، امسال تقریباً در بخش غلات، کشاورزی قراردادی را آغاز کرده‌ایم و حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز برای آن در نظر گرفته‌ایم.

ساداتی‌نژاد گفت: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز کمک کردند و شیوه‌نامه‌ای که در این زمینه لازم بود تهیه و ابلاغ شد و لذا بانک مرکزی بر اساس این شیوه‌نامه از شرکت‌های پشتیبان در بحث کشاورزی قراردادی حمایت می‌کند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تعدد تشکل‌ها اظهار داشت: تعدد تشکل‌ها گاهی موجب سردرگمی می‌شود. این در حالی است که در حوزه تولید و مصرف تشکل‌های کشاورزی نقش مهمی را ایفا می‌کنند، اما به دلیل تعدد آن‌ها گاهی در کارها اختلال ایجاد می‌شود و باعث بهم‌ریختگی می‌شود.

وی ادامه داد: لذا با توجه به قانون تمرکز درخواست من این است که به جای تعدد تشکل‌ها در یک حوزه یک تشکل قدرتمند ایجاد شود تا بتوان مباحث مشخص به آن حوزه را از طریق آن دنبال کرد.