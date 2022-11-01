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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۵۵

با تأیید سازمان سینمایی؛

تهیه‌کننده «ضد» سراغ «انقلاب ف» می‌رود/ صدور ۵ مجوز سینمایی دیگر

تهیه‌کننده «ضد» سراغ «انقلاب ف» می‌رود/ صدور ۵ مجوز سینمایی دیگر

شورای صدور پروانه ساخت، در جلسه اخیر با ۶ فیلم‌نامه سینمایی و ۵ فیلمنامه غیرسینمایی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، فیلم‌نامه‌های سینمایی «بند باز» به تهیه‌کنندگی محمود آقابابائی‌پور و کارگردانی و نویسندگی رضا نجاتی، «انقلاب ف» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی، کارگردانی سیدسجاد قافله‌باشی و نویسندگی ابراهیم امینی، «آبی غلیظ» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی ابراهیم ابراهیمیان، «تمیزکاری» به تهیه‌کنندگی مصطفی رستگاری و افشین صادقی، کارگردانی افشین صادقی و نویسندگی مصطفی رستگاری، «چهار ماه ماهان» به تهیه‌کنندگی سیدامیر پروین حسینی و کارگردانی و نویسندگی روناک طاهر و «شماره ده گریخت» به تهیه‌کنندگی ابراهیم اصغری و کارگردانی و نویسندگی حمید زرگرنژاد موافقت شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

همچنین شورای صدور پروانه ساخت آثار غیرسینمایی، با فیلم‌نامه کوتاه داستانی «عکس آینده» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی محمدمحسن کاظمی، فیلم‌نامه‌های بلند داستانی غیرسینمایی «بارانداز» به تهیه‌کنندگی ابراهیم طالشی مجیدی و کارگردانی و نویسندگی مجید اسمعیلی، «۵ سال بعد» به تهیه‌کنندگی مجید کریمی و کارگردانی افشین صادقی و نویسندگی علی بهرادمهر و «معلق» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی مهران مهدویان و کارگردانی عبدالعلی صادقی موافقت کرد.

کد مطلب 5622234
زهرا منصوری

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