سرهنگ دوم مهدی بابا حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برگزاری ۱۵ برنامه‌های شاخص هفته بسیج دانش آموزی در میامی، تاکید کرد: دانش آموزان این شهرستان در ایام مذکور ضمن ادای احترام به شهدای دانش‌آموز و علی الخصوص شهدای دانش‌آموز در حادثه تروریستی شیراز، در جشن دهه هشتادی های مدارس شهرستان حضور خواهند یافت.

وی از سرکشی از خانواده شهدای دانش‌آموز در این هفته خبر داد و افزود: دیدار با امام جمعه میامی با حضور دانش آموزان و اجرای چندین یادواره شهدای دانش آموزی در مدارس شهرستان از دیگر برنامه‌های هفته بسیج دانش آموزی است.

مسئول بسیج دانش آموزی میامی از فعال شدن گروه‌های جهادی دانش آموزی در مدارس با هدف خدمت رسانی و اقدامات جهادی برای دانش آموزان خبر داد و بیان کرد: برگزاری مراسم آبروی محله از جمله دیگر برنامه‌های هفته بسیج دانش آموزی در سراسر شهرستان میامی است.

بابا حاجیان با بیان اینکه اجرای جشنواره سرود دانش آموزی و برگزاری مسابقات فرهنگی نقاشی و روزنامه دیواری و کتابخوانی در سطح مدارس از دیگر برنامه‌های این ایام خواهد بود، بیان کرد: برگزاری پویش ایران قوی و برگزاری نمایشگاه استکبار ستیزی را در این هفته شاهد خواهیم بود.

وی از برپایی نمایشگاه حجاب و عفاف در مدارس دخترانه خبر داد و ابراز کرد: برگزاری مسابقات ورزشی در سطح مدارس، برگزاری ایستگاه‌های فرهنگی و حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان از جمله برنامه‌های شاخص این هفته است.