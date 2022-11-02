واکنش تشکیلات خودگردان به پیشتازی احزاب تندرو در انتخابات کنست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، محمد اشتیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین پیشتازی ائتلاف راست افراطی در انتخابات کنست رژیم صهیونیستی و پیروزی احتمالی آنها در این انتخابات را نتیجه طبیعی گسترش افراط گرایی و نژادپرستی در این رژیم برشمرد.

محمد اشتیه در بیانیه‌ای گفت: ملت فلسطین سال‌ها است که درد و رنج زیادی را از این احزاب تندرو متحمل شده است که از جمله آنها قتل و کشتار، بازداشت، حمله و یورش، شهرک سازی، یورش به شهرها، روستاها و مناطق، آزاد گذاشتن شهرک نشینان و نظامیان اشغالگر برای ارتکاب جنایت و نابود کردن راهکار دو دولت است.

این مقام تشکیلات خودگردان فلسطین گفت: نتایج انتخابات اسرائیل چیزی را که برای ما یقینی بود برملا کرد و آن، این است که ما در اسرائیل شریکی برای صلح نداریم و جامعه بین الملل باید به مسئولیت‌های خود برای اجرای قطعنامه‌های بین المللی و حمایت از ملت ما در مقابل سیاست‌های تجاوزکارانه اسرائیل پس از رسیدن احزاب نژادپرست به قدرت در آن عمل کند.

رسانه‌های صهیونیست شامگاه سه شنبه از پیشتاری ائتلاف راست افراطی به رهبری بنیامین نتانیاهو در انتخابات کنست خبر دادند.

بر اساس این گزارش، نتایج اولیه انتخابات کنست از پیشتازی ائتلاف تحت رهبری نتانیاهو در انتخابات کنست رژیم صهیونیستی حکایت دارد.

در همین حال، خبرنگار شبکه الجزیره میزان مشارکت در انتخابات کنست رژیم صهیونیستی را ۷۱.۳ درصد اعلام کرد.

خبرنگار الجزیره اعلام کرد که ۷۱.۳ درصد واجدین شرایط رای‌دهی در انتخابات کنست رژیم صهیونیستی شرکت کرده‌اند که این بالاترین میزان مشارکت در انتخابات از سال ۲۰۱۵ است.

رسانه‌های صهیونیست همچنین افزودند که نتانیاهو تماس با رؤسای احزاب وابسته به ائتلاف خود را آغاز کرده است.

گفتنی است بیست و پنجمین دوره انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی (کنست) که پنجمین انتخابات در کمتر از چهار سال گذشته است، از صبح سه شنبه در اراضی اشغالی آغاز شد.