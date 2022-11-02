نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با مهر در خصوص مزایای قرارداد سوآپ برای کشور، گفت: قراداد سوآپ دارای چند مزیت برای کشور است. ۷۰ درصد گاز ایران در بخش جنوبی کشور تولید می‌شود و از طرفی عمده ی استان‌های سردسیر در شمال کشور قرار دارد، یعنی اگر بخواهیم چند هزار کیلومتر خط انتقال گاز و ایستگاه‌های تقویت فشار ایجاد کنیم، هم از نظر صرفه‌ی اقتصادی و هم افت فشار با چالش‌هایی مواجه می‌شویم.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه افزود: سوآپ یک طرح مرسوم بین کشورهاست. اخیراً بحث‌هایی در خصوص توجه ویژه به دیپلماسی انرژی در کشور صورت گرفت و مجدداً سوآپ گاز از ترکمنستان فعال شد. از طرفی نیز مذاکرات ایران با روسیه در خصوص قرارداد ۴۰ میلیارد دلاری گاز به نتیجه رسید و این سبب رفع نکرانی کمبود گاز در فصل‌های سرد سال در شمال کشور شد.

عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: به هر میزان که به سمت توجه به دیپلماسی انرژِی و حتی ایجاد کریدورهای جدید انرژی حرکت کنیم، امنیت پایدار کشورهای طرف قرارداد در منطقه و همچنین وابستگی این کشورها هم افزایش می‌یابد.

وی در ادامه اشاره کرد: بحث سوآپ تا حدی سبب بی اثر شدن تحریم‌ها هم می‌شود، این موضوع هم راستا با سخنان مقام معظم رهبری است که فرمودند به جای دور زدن تحریم‌ها باید آنها را بی اثر کرد. یعنی وقتی دیگران به انرژی ما وابسته باشند در نتیجه می‌توانیم روی یک امنیت پایدار و صادرات بدون تحریم حساب کنیم.

این نماینده در پایان در خصوص وجود امکان راه یابی ایران به بازار گاز اروپا نیز عنوان کرد: در شرایط کنونی و بعد از قرارداد گازی با روسیه شرایط انرژی که اروپا با آن مواجه است می‌توانیم، از این فرصت‌های طلایی برای کشوری مانند ایران استفاده کرد و نوعی وابستگی به انرژی ایران به خصوص در بخش گاز مانند بنزین استفاده کرد. چه بسا این جریان می‌تواند نسبت به بی اثر کردن تحریم‌ها نیز کمک کند.