به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۱۱ آبان) در صحن علنی مجلس در تذکری شفاهی گفت: فرا رسیدن روز مبارزه با استکبار جهانی سیزدهم آبان را تبریک می گویم. مردم ایران جمعه گذشته در حمایت از دین، انقلاب و ولایت حماسه آفریدند یقیناً روز ۱۳ آبان نیز حماسه جدیدی را رقم خواهند زد.

وی ادامه داد: حجت بر همه مسئولین به ویژه برای ما نمایندگان تمام است چرا که استکبار جهانی، اسرائیل، صهیونیسم و دست نشانده‌های آنان در منطقه گمان کردند که با بعضی از مسائل و مشکلاتی که پیش آمده راه نفوذی برای شأن هویدا شده است. حال آنکه خون شهدای عزیزمان در این ایام، بالاخص کسانی که خون آنها بر سنگ فرش‌های احمد بن موسی شاهچراغ (ع) جاری شد یک بار دیگر انقلاب و میهن را بیمه کردند.

نقدعلی بیان کرد: تقاضا دارم عزیزان و برادران مسئول نسبت به بحث هنجارشکنی‌ها و مسائل دیگری که اتفاق می‌افتد تدبیری بیندیشند.

نماینده مردم خمینی شهر ادامه داد: امت حزب الله و توده عظیم مردمی از ما مسئولان به ویژه ریاست مجلس توقع دارند که درباره برخی مسائل همچون آنچه در دانشگاه‌ها رخ می‌دهد و بوی هنجارشکنی می‌دهد تدبیری صورت دهیم. البته این تدبیر باید با عقلانیت و زمان شناسی باشد.

وی تاکید کرد: غفلت و تغافل از این معنا توسط خانواده‌های شهدا و رزمندگان و ایثارگران بر ما بخشوده نخواهد بود البته امت حزب الله جمعه گذشته حجت را بر ما تمام کردند و حتماً این حضور را ۱۳ آبان بار دیگر رقم می‌زنند اما اینجا نوبت ما مسئولین است که هم در مبارزه با فساد و سوءمدیریت و هم در مبارزه با فساد اخلاقی و برخی جلوه‌های هنجارشکنی تدبیری صورت دهیم.

وی خطاب به قالیباف خاطرنشان کرد: تقاضا می‌کنم بعد از اظهارات بنده درباره این رسیدگی یک نظرسنجی از نمایندگان داشته باشید.