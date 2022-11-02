به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۱۱ آبان ماه) در صحن علنی مجلس در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با اصلاح بند (۶) ماده (۳۰) موافقت کردند.

بند (۶) اصلاحی ماده (۳۰) به شرح زیر است:

هیأت سرپرستی موقت متشکل از سه یا پنج عضو است. معاون نظارتی با تائید رئیس کل یک نفر از اعضای هیأت سرپرستی موقت را به عنوان رئیس هیأت و یک نفر دیگر را به عنوان نایب رئیس منصوب می‌کند. وظایف و اختیارات رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسه اعتباری به رئیس هیأت سرپرستی منتقل می‌شود. هیأت سرپرستی از بین افراد خبره بانکی و صاحب صلاحیت دارای حداقل ۵ سال تجربه مدیریت ارشد بانکی انتخاب شود.

سید شمس‌الدین حسینی در توضیح پیشنهاد اصلاحی خود پیرامون این بند اصلاحی گفت: هیأت سرپرستی باید از بین افراد صاحب تجربه و صلاحیت و حداقل با داشتن سابقه مدیریت ارشد بانک انتخاب شود چرا که وقتی یک مؤسسه اعتباری دچار مشکل می‌شود و قرار است هیأت سرپرستی موقت انتخاب شود نمی‌توان از افراد بدون تجربه استفاده کرد.