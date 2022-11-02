۴ هزار اثر تاریخی در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

کوروش بابائیان در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: این آثار شامل انواع بنا، تپه، محوطه و گورستان بوده که در شهرستنان‌های ۱۰ گانه چهارمحال و بختیاری مستقر است.

وی افزود: از مجموع اثرهای تاریخی شناسایی شده در چهارمحال و بختیاری تاکنون ۶۳۰ اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

بابائیان به وجود ۱۲ روستای تاریخی هدف گردشگری در چهارمحال و بختیاری اشاره و تصریح کرد: این روستاها شامل هوره (به‌تازگی شهر شده است)، یاسه‌چای، سوادجان، گرم‌دره و چلوان در شهرستان سامان، شیخ‌علیخان، سرآقاسید و دیمه در شهرستان کوهرنگ، ده‌چشمه در شهرستان فارسان، دزک در شهرستان کیار، آورگان در شهرستان بروجن و آتشگاه در شهرستان لردگان هستند.

وی یادآور شد: وجود جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی در چهارمحال و بختیاری زمینه حضور گردشگران داخلی و خارجی علاقه‌مند به میراث‌فرهنگی در این استان را فراهم کرده است.

بابائیان تأکید کرد: تزریق اعتبارات ملی برای مرمت و نگهداری آثار تاریخی چهارمحال و بختیاری از مهم‌ترین خواسته‌ها و دغدغه‌های مسئولان میراث‌فرهنگی، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به‌شمار می‌رود.