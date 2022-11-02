صدور اسناد اوقافی ۱۰۲ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مشترک میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان اوقاف و امور خیریه امروز چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، معاونان و مدیران دو ارگان و مدیرکل سازمان ثبت و امور اوقاف تمام استان‌ها به صورت وبیناری با محوریت حدنگاری، تثبیت و تعویض اسناد دفترچه‌ای موقوفات با اولویت موقوفات مزروعی و کشاورزی پلاک‌های بزرگ برگزار شد.

حسن بابایی در این جلسه ضمن تشکر از رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و همکاران این سازمان اظهار کرد: همکاری خوب و سازنده‌ای میان سازمان ثبت و سازمان اوقاف برقرار است دو هفته گذشته نیز همایش ملی ثبت برگزار شد.

وی افزود: پیرو تفاهم‌نامه ای که میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان اوقاف و امور خیریه منعقد شد به صورت فصلی نشست میان این دو سازمان برگزار و آخرین وضعیت صدور اسناد در خصوص اراضی و املاک اوقاف بررسی می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: طبق بررسی‌های که در جلسه امروز به عمل آمد در ۷ نخست سال شاهد رشد ۱۰۲ درصدی برای صدور اسناد اوقافی بوده ایم که بیش از مصوبه مقرر شده میان دو سازمان است.

بابایی بیان کرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تا سال آینده تمامی اراضی کشاورزی موقوفی سند دار و موانع پیش روی در اجرای این امر نیز مرتفع شود.

وی در ادامه گفت: در بحث صدور اسناد موقوفی شاهد رشد خوبی بوده ایم و هدف‌گذاری نیمه اول سال ۱۴۰۱ نیز فراتر از برنامه پیشرفته است.

بابایی افزود: امیدواریم شتابی که در بحث ثبت اراضی و املاک اوقافی وجود دارد افزایش یابد، محوریت تشکیل جلسه امروز نیز بحث اراضی کشاورزی موقوفی است و ظاهراً آمار قابل توجهی از این اراضی سند ندارد امیدواریم این مسیر نیز به خوبی طی شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امیدواریم به بهترین روش بحث ثبتی موقوفات به اتمام برسد و این مسئولیت که برعهده سازمان ثبت است انجام شود.

حجت الاسلام خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در این جلسه ضمن تشکر از رئیس سازمان ثبت و معاونان سازمان اظهار کرد: همکاری بسیار خوبی به منظور سامان یافتن املاک وقفی اتفاق افتاده است به طوری که آمارها جهش‌های ارقام را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه درخصوص مقایسه عملکرد برنامه‌های ثبتی ۷ ماهه سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، بیان کرد: در ۷ ماهه سال ۱۴۰۱ به نسبت سال گذشته اخذ سند مالکیت ۵۸ درصد رشد داشته و تبدیل اسناد قدیمی نیز دارای رشد ۳۴ درصدی بوده همچنین سند دار کردن رقبات رشد ۳۳ درصدی داشته است.

وی افزود: مقایسه مساحت قطعات وقفی تثبیت شده در سامانه کاداستر در ۷ ماهه سال ۱۴۰۱ رشد قابل توجهی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته است ولی برای آن میزانی که نیاز داریم یک جهش دو چندان می‌خواهد.

مجتبی باقر زاده مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه در این جلسه اظهار کرد: در راستای کاداستر املاک اراضی وقفی در کل کشور تفاهم‌نامه‌ای در سال ۱۳۹۸ منعقد شد که جهت تسریع این تفاهم‌نامه در ابتدای سال جاری جلسه مشترکی میان سازمان ثبت و سازمان امور اوقاف برگزار و برنامه مشترکی تدوین شد که در این برنامه به صورت اولین بار الزامات و الحاقیه ای میان رؤسای دو سازمان به امضا رسید که اصول کلی در جهت تسریع و تسهیل کاداستر املاک و اراضی وقفی در آن مطرح شد.

وی در خصوص وضعیت کلی تثبیت مالکیت املاک و اراضی وقفی پلاک‌های کشور گفت: در کل ۱۱۶ هزار سند مالکیت موقوفات صادر شده که ۸۸ هزار و ۱۴۴ سند به صورت تک برگی کاداستری در موقوفات متصرفی است و ۲۸ هزار و ۱۴۶ سند دفترچه‌ای در کل کشور باقی مانده که نسبت آن ۲۴ درصد به ۷۶ درصد است.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: در بحث رقبات دارای سند و فاقد سند موقوفات متصرفه، ۷۲۵ هزار رقبه سنددار است که ۷۵ درصد است و ۲۵ درصد از رقبات موقوفات فاقد سند است.

باقر زاده اظهار کرد: تثبیت سند مالکیت تا پایان سال ۹۸، ۵۹ هزار هکتار بود و از ابتدای سال ۹۹ تا به امروز ۱۹۴ هزار هکتار است همچنین در بحث جانمایی نیز ۲۶۱ هزار هکتار تا پایان سال ۹۸ بود از ابتدای سال ۹۸ تا به امروز نیز ۳۴۲ هزار هکتار است که افزایش دو برابری داشته و مجموعاً ۶۰۴ هزار هکتار جانمایی داشته ایم.

وی در ادامه گفت: طبق آمار سال جاری مجموع صدور اسناد مالکیت ۱۵ هزار سند است که مصوب دوره ۷ ماهه ۷ هزار و ۷۰۰ سند مالکیت بود که ۸ هزار و ۸۰۰ سند صادر شده که رشد ۱۰۲ درصدی داشته است.

محمد علی فلاح مدیر کل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه اظهار کرد: در ۷ ماه نخست در کل کشور ۸ هزار و ۸۹۶ سند مالکیت صادر کرده ایم که نسبت به سال گذشته ۵۸ درصد رشد داشته ایم نکته قابل توجه این است که بیش از ۲ هزار سند مالکیت را فقط در مهرماه صادر کرده ایم.

در ادامه جلسه گزارش وضعیت ثبتی هر استان مطرح شد و مدیر کل سازمان ثبت و امور اوقاف تمام استان‌ها به صورت وبیناری توضیحات لازم را ارائه کردند.