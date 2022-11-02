مواد مخدر مهمترین معضل و آسیب اجتماعی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رئیسی عصر امروز چهارشنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر، ضمن گرامیداشت یاد ۳ هزار و ۸۰۰ شهید و بیش از ۱۲ هزار جانباز عرصه مبارزه با مواد مخدر و تقدیر از همه دست‌اندرکاران این عرصه، بر موثر و ثمربخش‌تر کردن مبارزه بی‌امان با مواد مخدر تاکید کرد.

رئیس جمهور با تاکید بر گنجاندن کلیات موضوع ثمربخش‌تر شدن مبارزه با مواد مخدر در برنامه هفتم، مسئولان مربوط را مکلف کرد، هر چه سریع‌تر لایحه جامع مبارزه با مواد مخدر را برای بررسی به صحن دولت ارائه کنند تا پس از بررسی و تایید برای تصویب و تبدیل به قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه اولویت مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مقابله با باندها و تشکیلات سازمان یافته تجارت مواد افیونی است، بر تمرکز بیشتر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی برای مقابله با این باندهای سازمان‌یافته در مرزها و قبل از توزیع در داخل کشور تاکید کرد و افزود: می‌توان با انجام کارهای اطلاعاتی دقیق‌تر و همچنین ضربه‌زدن به منابع مالی شبکه‌ها و باندهای تجارت مواد مخدر، مبارزه موثرتری با قاچاق مواد مخدر داشت.

رئیسی در ادامه مواد مخدر را مهمترین معضل و آسیب اجتماعی کشور دانست و بر تشکیل اتاق فکر و اندیشه‌ورزی با حضور کارشناسان خبره و دلسوز برای بازنگری‌های لازم در روند مبارزه با مواد مخدر و ارائه شیوه‌های موثرتر در بخش‌های مختلف مقابله با این معضل تاکید کرد.

رئیس جمهور مقابله و مبارزه جدی‌تر با توزیع‌کنندگان مواد مخدری که جامعه هدف خود را از میان جوانان، دانشجویان و به خصوص دانش‌آموزان انتخاب می‌کنند خواستار شد و بر تلاش بیشتر دستگاه‌های فرهنگی برای ایجاد حس نفرت از مواد مخدر و آثار مصرف آن تاکید کرد.

رئیسی با بیان اینکه معتادان متجاهر علاوه بر زشت کردن چهره شهرها، موجب حس ناامنی در شهرها می‌شوند، مسئولان اجرایی بخصوص دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه وزارت کشور را مکلف کرد با همتی مضاعف جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر را به طور مستمر برگزار کرده و نسبت به جمع‌آوری معتادان متجاهر و باز اجتماعی سازی آنها اقدام کنند.

رئیس جمهور همچنین با تاکید بر ضرورت مطالبه‌گری بین‌المللی از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: اگر ایران با تجارت مواد مخدر به شکل موثر مقابله نکند، اروپا و کشورهای غربی به شدت درگیر مواد مخدر سنتی و صنعتی خواهند شد، با این وجود متاسفانه این کشورها و سازمان‌های بین‌المللی همواره از ایفای وظایف خود شانه خالی کرده‌اند.