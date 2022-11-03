مصدومیت شدید مدافع تیم ملی انگلیس/ بازی با ایران از دست رفت

به گزارش خبرنگار مهر، «بن چیلول» مدافع چپ تیم فوتبال چلسی در جریان پیروزی دو بر یک این تیم مقابل دینامو زاگرب کرواسی دچار آسیب دیدگی جدی شد.

مدافع تیم ملی انگلیس از ناحیه همسترینگ پا مصدوم شده است که دوره درمان او حداقل ۴ هفته بوده است به احتمال فراوان به نخستین بازی این تیم در جام جهانی قطر مقابل ایران نخواهد رسید.

تیم ملی فوتبال ایران در گروه B رقابت‌های جام جهانی قطر با تیم‌های ملی انگلیس، آمریکا و ولز هم گروه است. برنامه بازی‌های ملی‌پوشان فوتبال ایران به شرح زیر است:

* ایران - انگلیس؛ دوشنبه ۳۰ آبان؛ ساعت ۱۶:۳۰

* ایران - ولز؛ جمعه ۴ آذر؛ ساعت ۱۳:۳۰

* ایران - آمریکا؛ سه‌شنبه ۸ آذر؛ ساعت ۲۲:۳۰