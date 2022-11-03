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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۵۸

جام جهانی ۲۰۲۲ - قطر

مصدومیت شدید مدافع تیم ملی انگلیس/ بازی با ایران از دست رفت

مصدومیت شدید مدافع تیم ملی انگلیس/ بازی با ایران از دست رفت

مدافع تیم ملی فوتبال انگلیس در بازی تیم باشگاهی خود دچار آسیب دیدگی جدی شد تا احتمال حضورش در دیدار با ایران به حداقل برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، «بن چیلول» مدافع چپ تیم فوتبال چلسی در جریان پیروزی دو بر یک این تیم مقابل دینامو زاگرب کرواسی دچار آسیب دیدگی جدی شد.

مدافع تیم ملی انگلیس از ناحیه همسترینگ پا مصدوم شده است که دوره درمان او حداقل ۴ هفته بوده است به احتمال فراوان به نخستین بازی این تیم در جام جهانی قطر مقابل ایران نخواهد رسید.

تیم ملی فوتبال ایران در گروه B رقابت‌های جام جهانی قطر با تیم‌های ملی انگلیس، آمریکا و ولز هم گروه است. برنامه بازی‌های ملی‌پوشان فوتبال ایران به شرح زیر است:

* ایران - انگلیس؛ دوشنبه ۳۰ آبان؛ ساعت ۱۶:۳۰

* ایران - ولز؛ جمعه ۴ آذر؛ ساعت ۱۳:۳۰

* ایران - آمریکا؛ سه‌شنبه ۸ آذر؛ ساعت ۲۲:۳۰

کد مطلب 5623475
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • علی IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
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      شما نگران نباش اونا به قدر کافی بازیکن قدر دارند

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