به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، شرکت ژاپنی سیروکا (Siroca)، تولیدکننده لوازم خانگی، از گرم‌کن شخصی جدیدی با نام «سومیپوکا» (Sumipoka) و مدل SH-GC۲۵۱ رونمایی کرده است که با بهره‌گیری از پوشش گرافنی در بخش گرمایشی، می‌تواند تنها سه ثانیه پس از روشن‌شدن، گرما تولید کند. این دستگاه کوچک با ترکیب تابش فروسرخ دور و جریان هوای ایجادشده به‌وسیله فن، برای گرم‌کردن موضعی بدن و فضاهای محدود طراحی شده است.

شرکت سازنده امیدوار است این قابلیت، در کنار تنظیم خودکار توان و سامانه‌های ایمنی، استفاده از گرم‌کن‌های شخصی را در محیط‌هایی مانند حمام، اتاق لباس و فضای زیر میز کاربردی‌تر کند.

گرم‌کردن سریع محیط یکی از چالش‌های وسایل گرمایشی کوچک است؛ به‌ویژه زمانی که هدف، گرم‌شدن فرد در مدت کوتاه باشد، نه افزایش دمای کل اتاق. در بسیاری از شرایط، روشن‌کردن یک وسیله گرمایشی بزرگ برای مدت کوتاه، به‌خصوص در فضاهای کوچک، چندان ضروری نیست. گرم‌کن سومیپوکا برای پاسخ به همین نیاز طراحی شده و قرار است گرما را در فاصله‌ای نزدیک به کاربر فراهم کند. این محصول از ۱۶ اکتبر با قیمت ۱۳ هزار و ۸۶۰ ین ژاپن، معادل تقریبی ۸۸ دلار، عرضه می‌شود.

ویژگی شاخص این دستگاه، استفاده از پوشش گرافنی روی عنصر گرمایشی آن است. گرافن، ماده‌ای متشکل از لایه‌ای بسیار نازک از اتم‌های کربن، به دلیل خواص حرارتی و الکتریکی خود در حوزه‌های مختلف فناوری مورد توجه قرار گرفته است. در این محصول، شرکت سازنده از پوشش گرافنی برای بهره‌گیری از تابش فروسرخ دور استفاده کرده است؛ تابشی که می‌تواند انرژی گرمایی را به سطوح و بدن منتقل کند. هم‌زمان، یک فن جریان هوا را به حرکت درمی‌آورد تا گرما در اطراف دستگاه توزیع شود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی سیروکا، گرم‌کن جدید ظرف سه ثانیه پس از روشن‌شدن به تولید گرما می‌رسد. این ویژگی به معنای گرم‌شدن فوری کل اتاق نیست، بلکه هدف اصلی، فراهم‌کردن گرما در نزدیکی دستگاه و برای استفاده موضعی است.

سرعت گرم‌شدن، میزان گرمای دریافتی کاربر و مصرف انرژی واقعی به عواملی مانند فاصله از دستگاه، دمای محیط و مدت استفاده بستگی دارد. همچنین، اطلاعات منتشرشده به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره برتری قطعی مصرف انرژی این محصول در مقایسه با سایر فناوری‌های گرمایشی کافی نیست.

سیروکا این دستگاه را برای محیط‌های کوچک و فضاهای بسته، از جمله حمام، اتاق تعویض لباس، گوشه اتاق و زیر میز کار، در نظر گرفته است. در چنین فضاهایی، کاربر ممکن است به گرما برای مدت کوتاه یا در محدوده‌ای مشخص نیاز داشته باشد. ابعاد دستگاه ۱۹ سانتی‌متر عرض، ۱۹ سانتی‌متر عمق و ۴۷ سانتی‌متر ارتفاع است و وزن آن حدود ۲٫۲ کیلوگرم اعلام شده است. اندازه جمع‌وجور و وزن نسبتاً کم، جابه‌جایی آن را میان فضاهای مختلف خانه آسان‌تر می‌کند.

این گرم‌کن علاوه بر تولید سریع گرما، به دو حالت کنترلی برای مدیریت عملکرد مجهز شده است. حالت پیش‌گرمایش با نام «یوبی‌آتاتامه» (Yobi-atatame) در ۳۰ دقیقه نخست با توان بالا کار می‌کند و پس از آن، توان دستگاه را به‌طور خودکار کاهش می‌دهد. هدف از این طراحی، فراهم‌کردن گرمای بیشتر در ابتدای استفاده و جلوگیری از ادامه کار با توان بالا در تمام مدت است.

حالت دوم، «اوماکاسه» (Omakase)، عملکرد دستگاه را بر اساس دمای محیط تنظیم می‌کند. در این حالت، هنگامی که دمای اتاق از ۲۳ درجه سانتی‌گراد فراتر برود، گرم‌کن خاموش می‌شود و با کاهش دما به کمتر از این آستانه، دوباره فعالیت خود را آغاز می‌کند. چنین سازوکاری می‌تواند از ادامه گرمایش غیرضروری جلوگیری کند؛ بااین‌حال، میزان صرفه‌جویی واقعی به شرایط محیط، تنظیمات دستگاه، مدت استفاده و میزان گرمای موردنیاز بستگی دارد.

بخش دیگری از طراحی این محصول به ایمنی اختصاص دارد. گرم‌کن سومیپوکا به سامانه تشخیص واژگونی و لرزش مجهز است و در صورت شناسایی شرایط مشخص، می‌تواند عملکرد خود را متوقف کند. همچنین، سامانه تشخیص افزایش بیش از حد دما در دستگاه تعبیه شده است تا اگر مسیر جریان هوا مسدود شود، گرم‌کن خاموش شود. برای مثال، قرارگرفتن پارچه روی دستگاه می‌تواند جریان هوا را مختل کند و موجب افزایش دما شود؛ سامانه ایمنی برای شناسایی چنین وضعیتی طراحی شده است. با وجود این امکانات، رعایت فاصله ایمن از مواد قابل‌اشتعال، جلوگیری از پوشاندن دستگاه و پیروی از دستورالعمل سازنده همچنان ضروری است.

شرکت سیروکا، کاهش هزینه گرمایش و محدودکردن نوسانات دما در فضاهای کوچک را از مزایای مورد انتظار این محصول معرفی می‌کند. این موضوع به‌ویژه درباره محیط‌هایی مانند حمام اهمیت دارد که اختلاف دمای میان بخش‌های مختلف خانه و فضای حمام می‌تواند برای برخی افراد، به‌خصوص افراد آسیب‌پذیر، مشکل‌ساز باشد.