سیاوش محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان اردبیل اظهار کرد: براساس نقشه‌های هواشناسی تا یکشنبه هفته آینده تدوام جوی پایدار در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به احتمال وزش باد ملایم افزود: طی این مدت آسمان استان اردبیل در بیش‌تر ساعات صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: همچنین در طول روزها تغییرات دمایی قابل توجه نبوده اما در ساعات شبانه و اوایل صبح افت کمینه دما محسوس خواهد بود.

محمدی ادامه داد: از عصر روز یک‌شنبه هفته آینده با ورود یک سامانه ناپایدار به منطقه، استان اردبیل در اواسط هفته آینده دستخوش تغییرات جوی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: توصیه می‌شود بنابه وضعیت هوا در سطح کشور کوهنوردان و گردشگران از حضور در دامنه کوه‌ها و صعود به ارتفاعات اجتناب کنند.