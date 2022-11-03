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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۱۹

مدیرکل هواشناسی اردبیل:

تداوم شرایط جوی پایدار در اردبیل/وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود

تداوم شرایط جوی پایدار در اردبیل/وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود

اردبیل- مدیرکل هواشناس استان اردبیل گفت: براساس نقشه‌های هواشناسی تا یکشنبه هفته آینده تدوام جوی پایدار در استان اردبیل پیش‌بینی می‌شود.

سیاوش محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان اردبیل اظهار کرد: براساس نقشه‌های هواشناسی تا یکشنبه هفته آینده تدوام جوی پایدار در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به احتمال وزش باد ملایم افزود: طی این مدت آسمان استان اردبیل در بیش‌تر ساعات صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: همچنین در طول روزها تغییرات دمایی قابل توجه نبوده اما در ساعات شبانه و اوایل صبح افت کمینه دما محسوس خواهد بود.

محمدی ادامه داد: از عصر روز یک‌شنبه هفته آینده با ورود یک سامانه ناپایدار به منطقه، استان اردبیل در اواسط هفته آینده دستخوش تغییرات جوی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: توصیه می‌شود بنابه وضعیت هوا در سطح کشور کوهنوردان و گردشگران از حضور در دامنه کوه‌ها و صعود به ارتفاعات اجتناب کنند.

کد مطلب 5623500

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