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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۳۵

مدیر کل میراث‌ فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد:

ظرفیت های گردشگری شهرستان دنا توسعه خواهدیافت/تحقق ارائه تسهیلات

ظرفیت های گردشگری شهرستان دنا توسعه خواهدیافت/تحقق ارائه تسهیلات

یاسوج_ مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی کهگیلویه و بویراحمد از توسعه ظرفیت های گردشگری شهرستان دنا با ارائه تسهیلات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طالبی پور صبح پنجشنبه در بازدید از پروژه‌های گردشگری شهر سی سخت، افزود: طرح های گردشگری شهر سی سخت با نگاه توسعه زیرساختی حمایت می شوند.

وی ابراز داشت: پرداخت ۱۲ میلیارد ریال تسهیلات به یکی از طرح های بزرگ شهرستان محقق و این اعتبار از محل تسهیلات تبصره ۱۸ با هدف سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری از سوی دولت به بخش خصوصی پرداخت‌شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره به پیشرفت بیش از ۶۰ درصدی طرح، گفت: این طرح گردشگری در قالب یک واحد اقامتگاه بزرگ بوم‌گردی در زمینی به مساحت ۶۵۰ مترمربع و ۹ اشتغال مستقیم ایجاد شده است.

طالبی پور با بیان اینکه سرمایه‌گذار این طرح گردشگری یکی از بانوان کارآفرین شهر گردشگر پذیر سی سخت است، افزود: سهم آورده سرمایه‌گذار برای این پروژه گردشگری حدود ۲۵ میلیارد ریال بوده است.

کد مطلب 5623507

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