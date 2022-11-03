ظرفیت های گردشگری شهرستان دنا توسعه خواهدیافت/تحقق ارائه تسهیلات

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طالبی پور صبح پنجشنبه در بازدید از پروژه‌های گردشگری شهر سی سخت، افزود: طرح های گردشگری شهر سی سخت با نگاه توسعه زیرساختی حمایت می شوند.

وی ابراز داشت: پرداخت ۱۲ میلیارد ریال تسهیلات به یکی از طرح های بزرگ شهرستان محقق و این اعتبار از محل تسهیلات تبصره ۱۸ با هدف سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری از سوی دولت به بخش خصوصی پرداخت‌شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره به پیشرفت بیش از ۶۰ درصدی طرح، گفت: این طرح گردشگری در قالب یک واحد اقامتگاه بزرگ بوم‌گردی در زمینی به مساحت ۶۵۰ مترمربع و ۹ اشتغال مستقیم ایجاد شده است.

طالبی پور با بیان اینکه سرمایه‌گذار این طرح گردشگری یکی از بانوان کارآفرین شهر گردشگر پذیر سی سخت است، افزود: سهم آورده سرمایه‌گذار برای این پروژه گردشگری حدود ۲۵ میلیارد ریال بوده است.