مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر کرمانشاه مشخص شد

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان و روز جهانی استکبار ستیزی فردا در کرمانشاه با شعار روز دانش آموز حماسه ایستادگی، مقاومت و استکبار ستیزی برگزار می شود.

وی افزود: راهپیمایی روز جهانی استکبارستیزی فردا ساعت ۱۰ صبح از میدان انقلاب اسلامی آغاز و تا مسجد جامع شهر کرمانشاه ادامه خواهد داشت و سپس نماز جمعه به امامت آیت الله علما نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه اقامه خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین غرفه های فرهنگی نیز در مسیر راهپیمایی از سوی نهادهای فرهنگی تدارک دیده شده است.

سروری‌خاطر نشان کرد: از عموم مردم انقلابی و شهید پرور کرمانشاه دعوت می کنیم تا در راهپیمایی روز جهانی مبارزه با استکبار حضور پرشوری داشته باشند.