اقدام جهادی دامپزشکی در پاکسازی ۵ بیماری در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد آقامیری عصر پنجشنبه در جریان حضور اکیپ‌های جهادی در قالب محرومیت‌زدایی در مناطق روستایی اردبیل اظهار کرد: سازمان دامپزشکی در کنار کنترل و مهار بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و یا مختص دام، در تلاش است تا با اقدامات پیشگیرانه زمینه کشتار دام و عرضه آن را به بازار به شکل مناسب و اطمینان‌بخش فراهم کند.

وی تصریح کرد: در قالب طرح‌های جهادی در سراسر کشور دامپزشکی در کنار محرومیت‌زدایی و کمک به واکسیناسیون دام در مناطق مختلف، سعی دارد تا با بیماری‌های مختلف مقابله کرده و بستر پاکسازی مناطق روستایی را از وجود این بیماری‌های مشترک بین دام و انسان مهیا کند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: دامپزشکی تلاش می‌کند تا در یک برنامه میان مدت شیوع بیماری‌هایی نظیر تب برفکی، هاری، آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و… را به حداقل رسانده و با واکسیناسیون دام روستاییان و عشایر به سالم‌سازی آنها کمک کند.

آقامیری افزود: در استان اردبیل نیز طرح محرومیت‌زدایی به مدت پنج روز در مناطق روستایی و محروم استان آغاز شده و با اولویت پنج شهرستان دارای شرایط دامپروری خاص شامل بیله‌سوار، کوثر، خلخال، نیر و پارس‌آباد این برنامه‌های مراقبتی در حال انجام است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۳۶ اکیپ در استان اردبیل برای مقابله و کنترل بیماری‌های تب برفکی، هاری و… اقدامات مؤثری را آغاز کردند و حرکت‌ها در این زمینه همچنان ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور از سمپاشی واحدهای دامی علیه بیماری‌های انگلی به شکل رایگان خبر داد و اضافه کرد: سعی ما بر این خواهد بود تا در همه مناطق کشور با مقابله و اقدامات پیشگیرانه به موقع از بروز بیماری‌ها جلوگیری کرده و به نوعی تقویت نظام سلامت را در این حوزه مد نظر قرار دهیم.