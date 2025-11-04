آغاز راهپیمایی ۱۳ آبان در بیرجند؛نخستین اجتماع بزرگ بعد از جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور، از دقایقی پیش راهپیمایی ۱۳ آبان در بیرجند با حضور پرشور مردم آغاز شد.

این مراسم از ساعت ۹ صبح از میدان قدس آغاز و با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان و مسئولان استانی در مسیر چهارراه شهید قرنی در حال برگزاری است.

شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و دانشجو را گرامی داشته و بر تداوم راه امام خمینی (ره) و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

سخنران مراسم امروز در بیرجند حجت‌الاسلام دکتر صادقی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور است.

این راهپیمایی در حالی برگزار می‌شود که امسال نخستین اجتماع بزرگ مردمی پس از پایان جنگ ۱۲ روزه اخیر در منطقه به شمار می‌رود و حال و هوای ویژه‌ای به خود گرفته است.