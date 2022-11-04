به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی فرمانده انتظامی استان با صدور پیامی ۱۳ آبان ماه روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبارجهانی را به هم استانی ها و دانش آموزان عزیز تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

۱۳ آبان یک روز سرنوشت ساز برای ملت ما بوده و یادآور سالروز تبعید امام (ره)، شهادت تعدادی از دانش آموزان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و مقاومت و ایستادگی ملت ایران بر سر حقانیت خویش است.

۱۳ آبان نقطه عطفی در دفتر پرافتخار انقلاب اسلامی و برگ زرین اتصال حوادث و رخدادهای سرنوشت‌سازی است که برای همیشه آن را به عنوان سمبل مقاومت، ملت بزرگ ایران را جاودانه ساخته است.

مجموعه رویدادهای این روز تاریخی پیام ها و درس های فراوانی برای نسل حاضر و نسل های آینده دارد که عصاره آن ضرورت هوشیاری در برابر توطئه ها و هجمه های دشمنان به خصوص لزوم هوشمندی نسل جوان و خود باوری و اتکا به نقش آنان در مقابله با دسیسه ها و فتنه ها و دفاع از مرزهای جغرافیایی، عقیدتی و فرهنگی و همچنین تلاش در جهت نیل به پیشرفت و اقتدار افزون تر می باشد.

ضمن تجدید میثاق با آرمان های انقلاب اسلامی ایران، بنیانگذارکبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و شهیدان گلگون کفن این مرز و بوم و مصم تر از گذشته آرمان های اسلام ناب محمدی (ص) را دنبال خواهیم کرد.