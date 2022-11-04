به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلای این شهر ضمن بیان اینکه حضور حماسی مردم در یوم الله ۱۳ آبان بار دیگر هیمنه استکبار در هم کوبید، ابراز داشت: مردم از بدو پیدایش انقلاب هر کجا لازم بود در صحنه حضور یافته و دین خود را به نظام ادا کردند و این همواره یاس و نا امیدی دشمن را به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه خروش مردم روز ۱۳ آبان در اقصی نقاط کشور بار دیگر هیمنه آمریکا و متحدانش را در هم شکست، افزود: دشمن از همان روزهای نخستین انقلاب بنای نابودی این نهال نو پا را بنا نهاد و کوشید از هر طریق ممکن با ایجاد فتنه و نارضایتی و تفرقه اهداف خود را پیاده سازی کند که با هوشیاری مردم بابصیرت هیچ گاه به این هدف خود نرسیدند.

خطیب جمعه سمنان با بیان اینکه نه تنها در اغتشاشات اخیر بلکه طی دوره های مختلف دشمن ضربه زدن به کشور را جز برنامه خود قرار داده است، ابراز داشت: مردم با درک این موضوع بلافاصله صف خود را از اغتشاش گران جدا کرده و خواستار برخورد قاطع با آنها شدند.

مطیعی با بیان اینکه حضور پرشکوه مردم در یوم الله ۱۳ آبان اقتدار ایران را در عرصه بین الملل به نمایش گذاشته است، تصریح کرد: اکنون دشمن ناکام و درمانده تر از همیشه با تنفس مصنوعی به دنبال زنده کردن آشوب در ایران است که خوشبختانه با هوشیاری مردم با بصیرت این توطئه های آنها راه به جایی نمی برد.

وی با بیان اینکه مردم طی این مدت کوتاه ۶۰ شهید خود را تشییع و پیوند خود را مستحکم تر از همیشه با نظام حفظ کردند، افزود: ایران در آستانه ورود به دروازه های قدرت سیاسی، علمی و نظامی در منطقه است و این برای استکبار قابل تحمل نیست لذا می کوشد تا با آخرین نفس هایش به اهداف شوم خود دست یابد که ملت ایران با مخابره کردن پیام مقاومت و عزم راسخ خود آنها را ناکام گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، درخواست رسیدگی به آشوب گران از دستگاه قضا سمنان، ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی و تحقق جهاد تبیین، ولادت حضرت معصومه (س)، آسمانی شدن آیت‌الله اختری از ائمه جمعه اسبق سمنان و ارتقای جایگاه کشور از مهمترین مباحثی بود که از تریبون این هفته نماز جمعه سمنان مطرح شد.