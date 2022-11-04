محور چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: تردد وسایل نقلیه در محور چالوس مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع بوده و ترافیک در مسیر شمال به جنوب محدوده میانک و حدفاصل پیچ سرهنگ تا گچسر سنگین است.

وی بیان کرد: تردد وسایل نقلیه در آزادراه تهران - شمال مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع بوده و تردد در مسیر شمال به جنوب روان است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز متذکر شد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج محدوده کمالشهر و حدفاصل استاندارد تا پل فردیس سنگین است.