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۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۱۷

مدیرکل راهداری البرز:

محور چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد

محور چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد

کرج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: تردد وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: تردد وسایل نقلیه در محور چالوس مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع بوده و ترافیک در مسیر شمال به جنوب محدوده میانک و حدفاصل پیچ سرهنگ تا گچسر سنگین است.

وی بیان کرد: تردد وسایل نقلیه در آزادراه تهران - شمال مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع بوده و تردد در مسیر شمال به جنوب روان است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز متذکر شد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج محدوده کمالشهر و حدفاصل استاندارد تا پل فردیس سنگین است.

کد مطلب 5624331

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