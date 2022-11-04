مسئولان با اغتشاشگران با قاطعیت برخورد کنند

مادر شهید «سید روح‌الله عجمیان» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اغتشاشگران نه تنها به فرزند من رحم نکردند بلکه به هیچکس رحم نخواهند کرد.

وی با بیان اینکه فرزندم همیسه در آرزوی شهادت بود، تصریح کرد: سید روح الله حالا به آرزوی خود رسیده است.

مادر شهید «سید روح‌الله عجمیان» بیان کرد: فرزند همیشه آرزو داشت مدافع حرم شود اما حالا به عنوان مدافع وطن به دست داعشی‌های داخلی به شهادت رسید.

وی خاطرنشان کرد: سید روح‌الله همیشه با دیدن عکس شهدا به گریه می‌افتاد و می‌گفت که این بندگان خدا چه گناهی داشتند که خون آنها به ناحق ریخته شده است؟

مادر شهید «سید روح‌الله عجمیان» متذکر شد: از مسئولان می‌خواهیم که با اغتشاشگران که به جان مردم رحم نمی‌کنند با قاطعیت برخورد کنند تا بار دیگر به خود اجازه ندهند با اقدامات وحشیانه شأن، خانواده‌ای را عزادار کنند.

به گزارش مهر، شهید بسیجی سید روح الله عجمیان در جریان اغتشاشات دیروز کرج به شهادت رسید.