  1. استانها
  2. البرز
۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۰۸

مادر شهید «سید روح‌الله عجمیان»:

مسئولان با اغتشاشگران با قاطعیت برخورد کنند

مسئولان با اغتشاشگران با قاطعیت برخورد کنند

کرج- مادر شهید «سید روح‌الله عجمیان» گفت: از مسئولان می‌خواهیم که با اغتشاشگران که به جان مردم رحم نمی‌کنند با قاطعیت برخورد کنند تا خانواده دیگری عزادار نشود.

مادر شهید «سید روح‌الله عجمیان» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اغتشاشگران نه تنها به فرزند من رحم نکردند بلکه به هیچکس رحم نخواهند کرد.

وی با بیان اینکه فرزندم همیسه در آرزوی شهادت بود، تصریح کرد: سید روح الله حالا به آرزوی خود رسیده است.

مادر شهید «سید روح‌الله عجمیان» بیان کرد: فرزند همیشه آرزو داشت مدافع حرم شود اما حالا به عنوان مدافع وطن به دست داعشی‌های داخلی به شهادت رسید.

وی خاطرنشان کرد: سید روح‌الله همیشه با دیدن عکس شهدا به گریه می‌افتاد و می‌گفت که این بندگان خدا چه گناهی داشتند که خون آنها به ناحق ریخته شده است؟

مادر شهید «سید روح‌الله عجمیان» متذکر شد: از مسئولان می‌خواهیم که با اغتشاشگران که به جان مردم رحم نمی‌کنند با قاطعیت برخورد کنند تا بار دیگر به خود اجازه ندهند با اقدامات وحشیانه شأن، خانواده‌ای را عزادار کنند.

به گزارش مهر، شهید بسیجی سید روح الله عجمیان در جریان اغتشاشات دیروز کرج به شهادت رسید.

کد مطلب 5624378

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمدحسین IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      2 1
      پاسخ
      روحش شاد! 🙏 حتما انتقامش رو می‌گیریم...
    • IR ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      1 2
      پاسخ
      🔴 آقای #اژه_ای! مماشت بس است!!! وحوش آشوبگر بیش از 60 تن از حافظان امنیت و مردم عادی را سرشان را بریدند آتششان زدند چاقو زدند عربا عربا کردند بسیاری حتی فیلم جنایتشان پخش شده، قاتلان دستگیر شدند اما چند نفر #اعدام شدن؟ بس کنید مماشات را چه زمانی باید قاتلان و محاربان مسلح را اعدام کنید؟ درس
    • مرضیه عبدل زاده IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
      2 1
      پاسخ
      تسلیت میگم خدا به عزیزانش صبر بده انشاالله خدا لعنتشون کنه یه خانواده رو این تور عزادار کردن ویه خسته نباشید به خاندمین کشورم از سرباز گرفته تا درجه دار خدا بهتون سلامتی بده انشاالله

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها