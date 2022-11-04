به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه کرمان گفت: استکبار ستیزی و مبارزه با استکبار متعلق به دیروز و امروز نیست و ریشه در تاریخ انبیاء الهی دارد، از زمانی که حضرت آدم بر زمین حبوط کرد دو جریان مقابل هم صف آرایی کردند و طولی نکشید که دوجبهه شکل گرفت یک سو طاغوتیان و بت پرستان که به حقوق دیگران تجاوز می کردند و جبهه دوم حق طلبان که انبیای الهی در راس این جبهه قرار داشتند.

خطیب جمعه کرمان اذعان کرد: جریان انقلاب و شعار اصلی انبیای الهی بر پایه استکبار ستیزی است، استکبار خود را قدرت مطلق می داند و تک صدایی را قبول دارد، عالم و آدم را می خواهد با خود همراه کند، این امر در زمان حضرت موسی نیز رخ داد، وقتی فرعون اعلام کرد فقط من را پرستش کنید آنهم در مقابل جریان توحید، رئیس جمهور آمریکا نیز سال گذشته به وضوح اعلام کرد؛ دنیا فقط یک قدرت را می شناسد آن هم ایالات متحده آمریکاست، این جریان سلطه بر ملت ها را نیز با زور و قلدری دنبال می کند و ذخایر و منابع جهان را برای خودش می خواهد، مردم را تضعیف می کند، فتنه انگیزی می کند و مردم را گروه گروه می کنند و با فشار حداکثری مردم را به سلطه خود در می آورند.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی گفت: انقلاب اسلامی در تاریخ بشریت تنها کشوری است که در مورد میلیارد ها انسان مسیر استکبار ستیزی را در مسیر جریان توحیدی دنبال کرده است زیرا فهرستی از جریانات ایجاد شده توسط مستکبرین را دارد.

علیدادی تاکید کرد: امروز روز بسیار حساسی است و کشور ما این روز را خلق کرد و کشورما این پرچم را به اهتزاز درآورد و برای این راه هزینه های زیادی نیز متحمل شده است.

وی افزود: مردان پاک و رجال الهی و انبیا و ائمه برای پرچم ولایت ایستاده اند و این راه مبارزه با طاغوت و هواپرستان را ادامه می دهیم تا حکومت امام عصر شروع شود.

علیدادی سلیمانی تاکید کرد: در اقتصاد در فرهنگ هم باید همین باشد باید کشور پیشرفت بکند، اما یک تذکر به جریان هایی که در این روزها سکوت کردند، چرا در مظلومیت امام و انقلاب سکوت کرده اند؟ در روزهای سخت باید از انقلاب دفاع کنید، برخی سکوت کرده اند و ساکتند، در این فتنه باید دیدگاه های خودتان را باید بگویید و موضع گیری کنید، چرا ساکتید؟ رهبر حجت را تمام کرد در جمع دانش اموزان، آنها که مدعی دفاع هستند بدانند، سکوت جایز نیست ما نیاز به وحدت داریم.