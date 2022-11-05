شروع هفته ای پر ترافیک در معابر تهران/ نواب همان همیشگی

سرهنگ مجید رنجبر کارشناس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند پلیس راهور تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: با رصدی که از طریق دوربین های مرکز کنترل ترافیک از سطح معابر شهر تهران از وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراههای پایتخت در صبح شنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۱ صورت پذیرفت، شاهد شروع ترافیک صبحگاهی و حجم بالای ترددها در سطح معابر شهر تهران بودیم.

سرهنگ رنجبر ادامه داد: بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از جنت آباد، شهید حکیم درمسیر غرب به شرق از شهید ستاری، شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از جناح دارای ترافیک می باشند.

وی افزود: بزرگراه شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه بابایی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه یادگار امام (ره) در مسیر جنوب به شمال از گلاب، بزرگراه امام علی (ع) در مسیر جنوب به شمال از گلشن‌دوست شاهد بار ترافیکی هستیم.

وی بیان داشت: خیابان آزادی در مسیرغرب به شرق از شهیدان و استاد معین و جانبازان از میدان امام رضا (ع) و مسیر جنوب به شمال نواب از نهم دی طبق معمول دارای بار ترافیکی سنگینی می باشد.

سرهنگ رنجبر گفت: بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از نوبنیاد، بزرگراه شهید حاج قاسم‌سلیمانی در مسیر شرق به غرب از قبل از پل صیاد، مسیر جنوب به شمال چمران در مقطع حکیم تا همت، مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از گلها و در مسیر غرب به شرق آزادراه از چیتگر و آزادگان بار ترافیکی صبحگاهی را شاهد هستیم.

سرهنگ رنجبر افزود: تیم های پلیس راهور تهران بزرگ از ابتدای صبح در تمامی تقاطع ها و معابر و میادین شهر تهران بمنظور روان سازی و کنترل ترافیک حضور دارند و طرح جناغی ها بمنظور نظم بخشی به بزرگراهها در حال اجراست.

وی گفت: رانندگان به این نکته توجه نمایند که هنگام خروج از رمپ ها از سرعت خود کاسته و با سرعت مطمئنه از خروجی ها وارد بزرگراه شوند.

وی همچنین اذعان داشت که علت بیشتر تصادفات در معابر بارانی عدم رعایت فاصله طولی و سرعت ها می باشد که با رعایت این نکته از حوادث کاسته می شود.